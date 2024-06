Millie Bobby Brown, la protagonista de “Stranger Things”, se casó con el hijo de Jon Bon Jovi

La actriz estadounidense Millie Bobby Brown, quien saltó al reconocimiento mundial tras protagonizar la famosa serie de Netflix Stranger Things, se casó el pasado fin de semana con el hijo del cantante Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi.

De acuerdo al medio The Sun, la boda fue sumamente discreta, y la pareja solo estuvo acompañada por sus familiares más cercanos, incluidos sus padres. Hace pocas horas, el mismo rotativo informó que tanto Brown como Bongiovi planearían tirar la casa por la ventana con una ceremonia más grande. La idea sería disfrutar de una gran fiesta junto a una mayor cantidad de invitados para celebrar juntos esta ocasión tan especial.

De igual manera, los fans de la pareja no se mostraron demasiado sorprendidos ante la noticia. La actriz advirtió en una entrevista con la revista Women’s Wear Daily, que no estaba interesada en contar públicamente los detalles de su unión nupcial. Al respecto, comentó: “Tener las opiniones y los ojos de todo el mundo mirando me parece antinatural”.

Millie y Jake iniciaron su noviazgo en 2021 y desde entonces han sido inseparables. En 2023 anunciaron su compromiso, lo que generó una gran sorpresa entre los seguidores de la pareja, ya que por aquel momento, la artista apenas tenía 19 años y su novio 21. La noticia no solo dio la vuelta al mundo, sino que además se convirtió en tendencia en la plataforma X (Twitter).

Fuente: TN