Las tendencias en lentes de sol que se imponen en EE.UU. esta temporada

Desde los estilos clásicos reinventados hasta las tendencias del momento, hay muchos estilos nuevos de anteojos de sol que podrás probar en 2024 y utilizar como accesorios de sus conjuntos. ¿Necesitás un par nuevo, o dos, o tres?

Comprobalo a continuación: 7 modelos que me encantan.

1) Aviador polarizadas Maui Jim Baby Beach

Anteojos de sol de aviador polarizadas Maui Jim Baby Beach.

Los lentes de sol polarizados son imprescindibles si pasás mucho tiempo bajo el sol, y este par de Maui Jim es la mezcla perfecta de rendimiento y estilo. Me encanta que estas monturas de aviador sean un poco más pequeñas que las típicas de aviador, lo que las hace una montura ideal para mujeres con rostros más pequeños.

2) Anteojos de sol con montura rectangular de Gucci

Anteojos de sol con montura rectangular de Gucci.

Perfectas para cualquiera a quien le guste un accesorio que destaque, estos anteojos de sol rojas de Gucci son muy divertidas y únicas. La montura rectangular es un estilo popular para el día a día, pero Gucci sube la vara con logotipos sobredimensionados en las patillas que no dejarán indiferente a nadie. Si preferís los lentes de sol en un color neutro, éstas también están disponibles en el clásico acetato negro.

3) Anteojos de sol Barton Perreira Darine

Anteojos de sol Barton Perreira Darine.

Para todos los que estuvieron viendo Daisy Jones & the Six y no se cansan del estilo de los años setenta, encontré el par de anteojos perfecto para ustedes. Las monturas Darine de Barton Perreira presentan lentes redondeadas de gran tamaño, y esta gama de colores de lentes en degradado oro rosa en particular me recuerda a los iconos del estilo de los 70. También me encanta que estas monturas sean ligeras y te resulten cómodas para llevarlas todo el verano.

4) Anteojos de sol Banbé The Elsa

Anteojos de sol Banbé The Elsa.

Las monturas deportivas estuvieron por todas partes en las pasarelas de primavera y seguro que aparecerán en Coachella el mes que viene, así que sumate a esta tendencia con este divertido par de anteojos de sol Banbé. Por menos de 100 dólares son una forma genial de experimentar con esta tendencia, y estos anteojos negros sumarán un extra de factor cool a cualquier atuendo.

5) Anteojos de sol rectangulares negras DMY BY DMY Billy

DMY BY DMY Anteojos de sol rectangulares Billy negras.

Todo el mundo necesita un par de anteojos de sol rectangulares, y estos anteojos de DMY BY DMY son las favoritas de celebridades como Kendall Jenner. Están disponibles en cinco divertidos colores, pero a mí me gusta el tono marrón rojizo de la gama "Classic Havana".

6) Anteojos de sol Lu Goldie Mia en negro y limón

Anteojos de sol Lu Goldie Mia en negro y limón.

Para quienes gustan de una montura de anteojos de sol de gran tamaño, estos gruesos anteojos de Lu Goldie son ideales. Con una gruesa montura negra y cristales amarillo dorado, estos anteojos de sol inspiradas en los años 70 son un bonito complemento para cualquier conjunto. Además, las lentes son lo suficientemente transparentes como para que pueda llevarlas incluso de noche.

7) Anteojos de sol g.o.d Thirty Six II

Anteojos de sol g.o.d Thirty Six II | US$ 475.



8) Anteojos de sol “Cat Eyes” Hardem

Anteojos de sol “Cat Eyes” Hardem.

Los anteojos de sol con estilo “Cat eyes” u “ojos de gato” se convirtieron en un ícono de la moda y el glamour en el mundo de las lentes de sol. Inspirados en la elegancia de las divas de la década de 1950, estas gafas presentan una forma distintiva con bordes angulares que se asemejan a los ojos felinos.

Pensá en estas anteojos de sol como la actualización 2023 de la clásica forma de aviador, con ángulos redondeados y un puente de doble hilo. Me encanta la combinación de montura dorada y lentes verdes, pero también están disponibles en varios colores diferentes que son igualmente preciosos. Además, estas monturas son lo suficientemente resistentes como para que duren mucho tiempo sin sentirse pesadas en la cabeza.

Fuente: Forbes