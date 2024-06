Mercedes Llano: "LLA no necesita a los radicales para consolidarse como espacio"

Mercedes Llano, diputada nacional por La Libertad Avanza, sostuvo que su espacio "no depende del radicalismo", y en una crítica indirecta, señaló que muchos partidos copian las ideas liberales en su discurso pero no las llevan a cabo. “Se ha generado mucha confusión ideológica, muchos espacios han confluido hacia el mismo discurso ideológico, se impusieron las ideas liberales, muchos las predicaron discursivamente, pero el verdadero desafío es instrumentarlas en la práctica” , declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Por qué le parece a usted que los radicales son iguales a los kirchneristas?

Recordemos que nosotros, en Mendoza, tenemos una experiencia muy peculiar. Cornejo junto a Cobos fueron los artífices de la transversalidad que catapultó a Cristina a la presidencia y a Cobos a la vicepresidencia.

Acá en Mendoza impera un régimen populista de buenos modales con visos "caudillistas", que, en este caso, ha sido conducido por sucesivos gobiernos por el radicalismo, con alternancias justicialistas, pero es un modelo que se va radicalizando, un modelo que implica el avance sobre la Justicia y sobre todos los órganos de control. Y nosotros, los liberales, estamos en desacuerdo con este tipo de iniciativas intervencionistas.

Nos gobierna una clase que concibe a la política como un negocio. Pero esto no es del último tiempo, este es un proceso que se va agudizando y que, desde nuestro partido, que es el Partido Demócrata, un partido tradicional y centenario de nuestra provincia y uno de los pocos partidos nacionales que hoy sigue en pie, hemos objetado en defensa de la República y en defensa de la existencia de un sistema multipartidista.

Es necesario esclarecer y reconfigurar el sistema de partidos políticos, y en nuestra provincia, ordenarlo con espacios ideológicos bien claros, en el marco de cuales, cada espacio represente genuinamente las ideas que discursivamente plantea. En este último tiempo se ha generado mucha confusión ideológica, muchos espacios han confluido hacia el mismo discurso ideológico. Como en la última campaña se impusieron las ideas liberales, muchos las predicaron discursivamente, pero yo creo que el desafío es que hay que instrumentarlas en la práctica.

La Libertad Avanza no necesita a los radicales para consolidarse como espacio en la provincia de Mendoza, tendrán que dirimir sus diferencias o sus decisiones electorales en su propio espacio con sus propias ideas, siempre en vista a estas notas que caracterizan a nuestro sistema político. Yo soy una absoluta convencida que fueron las que le dan equilibrio a nuestro sistema político y que hacían de Mendoza la joya del oeste argentino, una provincia que siempre se destacó por pujanza y su solidez democrática republicana.

Uno lo ve a Cornejo como el ala derecha del radicalismo, muy alejado del kirchnerismo. Me gustaría conocer su visión sobre el actual gobernador.

Nosotros hemos sido fuertemente críticos, hemos impulsado proyectos. Yo en la legislatura, porque hasta el año pasado fui legisladora, tuve posturas de oposición en absoluta soledad para transparentar el manejo de la pauta oficial. Se ha institucionalizado un poder tan hegemónico, en el que también cuenta con la pata central de la captación de los medios de comunicación, que contribuyen a instaurar un pseudo relato, un falso modelo de Mendoza, una provincia donde el peso del Estado es cada vez más preponderante.

Hay maquillajes de tinte liberal, de equilibrio económico, pero por otro lado crean empresas, estatizan centros de esquí, por ejemplo el de Penitentes, medidas totalmente anti liberales, como la creación del banco de vinos. Yo puedo seguir enunciando un glosario de medidas intervencionistas, y avanza sobre pilares de la república que lo que ha permitido es que se consolide y se afiance este modelo económico, no solo en la provincia, sino también en los municipios donde no hay lugar para la disonancia. Y también en el marco del cual se puede instalar discursivamente ideas liberales, un falso modelo de tintes liberales, pero que en las prácticas recurren por otros senderos asociados a las ideas socialistas.

Fernando Meaños: ¿Qué cree que va a pasar si se aprueba la Ley Bases, principalmente por los cambios fiscales y la apertura a distribuir fondos de obras públicas? ¿Qué cree que pasará con la relación Nación - Provincia?

Quien ha impulsado el mayor ajuste ha sido la Nación. Las provincias y los municipios tienen que acompañar con el mismo esfuerzo. Yo me dedico a analizar el empleo público, y te dejo este dato, en los últimos 40 años el empleo público nacional varió, con los altibajos, un 8%. El empleo público provincial varió más de 250%, y el empleo público municipal más del 100%. Es decir, han asumido competencias que exceden a sus atribuciones constitucionales o institucionales en un marco donde el clientelismo está hondamente arraigado.

Yo, como miembro perteneciente a un partido provincial que ha sido acérrimos defensores del federalismo, creo que lo que Javier está aportando está contribuyendo a ordenar nuestro sistema federal. Espero que se ponga en discusión la coparticipación y que reinstauremos el sistema de 1853 de división de fuentes, pero entiendo que con la eliminación de las transferencias discrecionales y el establecimiento de otro tipo de criterio para la obra pública, que las provincias y municipios se hagan cargo de las obras de su competencia, que antes eran financiadas por el Estado nacional para mantenernos sumisos.

Con el ordenamiento del esquema impositivo y las reformas, que Javier plantea que son más de 3000 las que se van a introducir, en un largo plazo va a terminar ordenando las funciones que hoy estaban muy confusas y acompañado por un ordenamiento de todo el sistema impositivo.

