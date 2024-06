Pullaro: "Milei es un líder internacional, pero le cuesta mucho la gestión pública y delega"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, definió al presidente Javier Milei como "un líder internacional", aunque advirtió que "le cuesta mucho la gestión pública y delega".

"Milei es un líder internacional que gestiona desde ese lugar, pero le cuesta mucho la gestión pública y delega", sostuvo el referente radical.

En declaraciones a medios comunicación, el santafesino señaló que "el rol en el que se ubica Milei es el de instalar sus ideas y debatir con quien sea y le dedica menos tiempo y esfuerzo a la gestión cotidiana de los problemas del país".

Al ser consultado sobre el vínculo de los mandatarios provinciales con el jefe de Estado, Pullaro expresó: "No sé si alguna vez nos dará bola a los gobernadores, porque no es su forma de gestionar. No sé si le importa relacionarse con nosotros".

El gobernador de Santa Fe y Milei coincidieron la semana pasada en la muestra Agroactiva, en la localidad de Armstrong: aunque no hubo una reunión en ese marco, se saludaron y mantuvieron un breve diálogo cordial.

Fuente: El Ancasti