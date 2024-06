Pullaro: "Tras el orden y la acción, ahora vamos a trabajar para la igualdad"

El gobernador Maximiliano Pullaro convocó a su equipo a trabajar para mejorar las condiciones de igualdad en la sociedad santafesina después de los primeros seis meses a los que definió por poner orden, acción y solidificar los equipos de gobierno. El mandatario cerró en un colmado Centro Cultural Provincial la segunda reunión interministerial bajo el lema “Todo por delante”.

El encuentro congregó al gobernador, la vice, Gisela Scaglia; todo el gabinete con sus equipos de trabajo, legisladores oficialistas y empleados de la administración invitados por su colaboración en la gestión diaria. Con una cuidada escenografía, dirigentes muy jóvenes invitaron a Scaglia a abrir la jornada y a Pullaro a cerrarla. En el medio, funcionarios presentaron lineamientos en tres áreas: gabinete social, gabinete provincial y seguridad. Más adelante, Ernesto Turcato planteó la necesidad de extender a todo el territorio las potencialidades santafesinas dadas por la identidad, la ciencia y el desarrollo productivo.

Pata legislativa

Antes de Pullaro, fueron los titulares de las cámaras legislativas, Clara García y Felipe Michlig los encargados de plantear la pata legislativa del modelo santafesino. La socialista destacó la fortaleza del frente gubernamental en momentos económicos muy delicados donde se pierden fuentes de trabajo, se cierran pymes. Valorizó la necesidad de escuchar al diferente y mostrar que en esta provincia se busca el diálogo y el consenso para construir sobre bases sólidas. Sobre el final, García instó a ir por el territorio, no dejando de hablar con la gente, escuchar y gestionar.

Michlig, en tanto, se detuvo en el 16 de junio de 2019, cuando el Frente Progresista -dividido- perdió las elecciones ante Omar Perotti y cómo desde la unidad del radicalismo llegaron a conformar Unidos entre diez fuerzas políticas. "A este frente hay que regarlo y cuidarlo" aconsejó para sentirse orgulloso del gobierno que se viene haciendo en Santa Fe.

"No nos confiemos, apenas superamos la octava parte de la gestión. No bajemos los brazos, siempre adelante" para luego hacer público su sueño. "Santa Fe debe replicar a nivel nacional este frente electoral. Es la solución. Pero también tengo un sueño y es que un santafesino sea presidente de la Nación", remató.

Dar respuesta

El final fue de Pullaro quien en quince minutos repasó lo actuado con orden, acción y equipo, pero también trazó líneas para los próximos meses de la gestión e insistió en dar ejemplaridad desde el gobierno porque mucha gente la está pasando muy mal. Antes, Scaglia había pedido a todos los funcionarios que no dejen de responder los mensajes y si la respuesta no es positiva, que expliquen las razones. "No dejen a nadie sin respuesta", acentuó, para destacar que debemos seguir estando en todos lados, acompañando a los santafesinos.

Pullaro no dejó de marcar que se encontraron con un gobierno prácticamente desmantelado de equipos y entendiendo que la principal expectativa que tenía la sociedad sobre la gestión "era vivir más tranquilos, más seguros, que permitiese que nuestros chicos puedan aprender, se puedan educar; que todos los santafesinos se puedan curar". Recalcó el concepto de que "Santa Fe no tiene techo cuando se trabaja de manera coordinada y ordenada. Nuestra provincia va a liderar la recuperación que va a tener la República Argentina", desafió.



La calle y la violencia

El gobernador recordó que "sacamos el gobierno a la calle y la primer premisa fue que demos la cara y que expliquemos cada uno de los temas a la sociedad. Que no tengamos ningún tipo de miedo. Si decimos sí es porque sabemos que vamos a cumplir y si decimos que no, lo vamos a explicar" .

Subrayó que dolían en el corazón los altos índices de violencia y agradeció el apoyo que tuvo él y la gestión en los momentos muy duros atravesados en marzo "cuando estas organizaciones criminales nos quisieron quebrar, nos quisieron hacer retroceder".

Reconoció la discusión paritaria dada en medio de recortes del gobierno nacional y en que la provincia tenía déficit fiscal y deuda flotante. "Ordenando el Estado vamos a ser más eficiente y vamos a mejorar los niveles de educación, de seguridad y de salud".

Contener e igualar

Después empezó a trazar la línea a futuro. "Ahora viene una etapa completamente diferente. Tenemos que aplicar políticas públicas que nos permitan contener, generar mayores condiciones de igualdad para todas las personas pero fundamentalmente para los niños y las niñas" donde no dudó en destacar el esfuerzo y la garra que pone el Ministerio de Igualdad y Desarrollo "para llegar a todos, quienes sientan que son víctimas de una sociedad injusta. Nosotros tenemos que construir igualdad, ese es el desafío inmediato que tenemos después de haber bajado un poco la fiebre en nuestra provincia", disparó.

Instó a los funcionarios a no achicarse ante los problemas, enfrentarlos, resolverlos poniendo ingenio, escuchando. Confiemos en nuestro frente que vino para cambiar las cosas y quedarse en el gobierno de la provincia". Resaltó el honor de poder gobernar Santa Fe "de mirar a nuestros hijos, de mirar a nuestros padres, a nuestros seres queridos y decirle lo que vamos a hacer todos los días que en definitiva es construir una mejor provincia y una mejor sociedad para todas las personas del mundo que quieran pisar el suelo santafesino".

Mirando al futuro

Sobre el final resaltó que Santa Fe puede dar el ejemplo "que las cosas se pueden cambiar con gente normal, ninguno de nosotros es un líder carismático. Somos gente normal que trabaja, que crea equipos, que le pone pasión a las cosas que hacen. Sigamos siendo austeros en una sociedad que está sufriendo y tiene muchas dificultades. Ser honesto es fácil, alcanza con no robar, pero seamos también honestos en lo político, digamos siempre, pero siempre la verdad, ustedes van a ver que más temprano que tarde triunfa la verdad. Nos quedan siete octavos de mandato, al menos de este gobierno, porque el frente Unidos para cambiar Santa Fe va a gobernar muchos ocho octavos en los próximos años", concluyó.

Messi: El gobernador Pullaro comparó a su ministro de Economía, Pablo Olivares, como el Messi del equipo y ponderó la tarea realizada en seis meses que permitió empezar a tener superávit fiscal después de haber pagado deuda flotante y de haber recibido con déficit las finanzas públicas. "Está haciendo un trabajo formidable con su equipo" definió.

Antes, Turcato había mencionado a Messi pero destacando que el talento del santafesino había triunfado especialmente en otros países y dijo que el desafío es que el talento de científicos y emprendedores santafesinos se distribuya en el territorio.

El senador Michlig reconoció especialmente al secretario general de la gobernación, a Juan Cruz Cándido, por el armado del acto donde estuvieron todos los partidos que integran el frente. Clara García, en tanto, recordó que el primer día ingresó junto a Gisela Scaglia a la Legislatura. La vice también destacó que en el frente conviven, discuten y acuerdan partidos con orígenes diferentes como el Pro y el PS.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.