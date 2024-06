Guillermo Francos no se rinde: amenaza con privatizar Aerolíneas Argentinas pese al rechazo del Senado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró la reciente aprobación de la Ley de Bases en el Senado y dijo que fue «un triunfo impresionante». Sin embargo, Francos enfatizó que el Gobierno nacional no abandonará los capítulos que no recibieron luz verde en la Cámara alta. «Vamos a mantenernos firmes con las privatizaciones y esperamos recuperar el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales en Diputados», relató.

Francos adelantó en una entrevista para Radio Mitre: «Es cierto que quedaron cosas en el camino que trataremos de recuperar en Diputados. Ganancias y Bienes Personales, por supuesto. Estoy convencido que cuando los diputados aprobaron esa parte de reformas fiscales estaban convencidos de lo que hacían. Además, esas reformas benefician a las provincias».

El proyecto, que había sido aprobado por Diputados el 30 de abril, regresará a esta cámara para su sanción definitiva, debido a las modificaciones introducidas por el Senado. Los diputados ahora tienen la opción de ratificar el texto original, aceptar parcialmente los cambios o desechar algunos, pero no pueden introducir nuevas enmiendas.

Modificaciones en el proyecto

El jefe de Gabinete destacó que el oficialismo tuvo que ceder ante la oposición para asegurar la aprobación de la Ley Bases. Entre las concesiones, se decidió excluir a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y los medios públicos del plan de privatizaciones.

El ex ministro del Interior explicó: «Es una ley que tuvo modificaciones, sin dudas. Si uno dice las privatizaciones que estaban planteadas en Aerolíneas, Correo Argentino… En eso vamos a insistir. Una cosa es que no se hayan aprobado en esta ley. Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización. Cuando uno habla de reforma del Estado tiene que hablar en serio. Esta ley no soluciona todos los problemas pero permite avanzar».

Posibilidad de reflotar el Pacto de Mayo

Mirando hacia el futuro, Francos se mostró optimista sobre la posibilidad de revivir el fallido Pacto de Mayo, convocado inicialmente por Javier Milei en Córdoba. «El Pacto de Mayo nació para ser en mayo pero podemos esperar a junio o julio», señaló el funcionario. Además, propuso una fecha simbólica para su realización: «Si me preguntan a mí, yo lo haría el 9 de julio, en Tucumán, el día de la independencia, porque creo que con estas leyes nos hemos independizado de un grupo que ha generado un impacto en la economía y en la sociedad durante estos últimos 20 años que queremos dejar atrás».

Francos argumentó que el 9 de julio sería una fecha ideal por varios motivos. «Sería la fecha ideal por varios motivos: primero porque es el día de la independencia, segundo porque cuando uno habla de independencia habla de libertad y tercero porque es en Tucumán. Y porque ahí hay un gobernador que ha trabajado codo a codo con nosotros pese a ser de otro signo político para construir una Argentina diferente hacia el futuro».

Reconocimiento a gobernadores

El jefe de Gabinete elogió especialmente a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, por su apoyo en la aprobación de la Ley Bases. «Lo de Jaldo lo destaco por ser la provincia de Tucumán, que es tan clara a los sentimientos de los argentinos. Y con el gobernador de Salta he trabajado también codo a codo y ha sido un apoyo desde otro signo político», afirmó Francos.

Con información de www.elintransigente.com