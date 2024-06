Romina Diez gana poder: ubicó un alfil propio al frente de la Regional Litoral de la ANSES

Romina Diez, la principal referente de Javier Milei en Santa Fe, no para de sumar buenas noticias. A la visita de Karina Milei -su verdadera referente puertas adentro del oficialismo- para acompañarla en una audiencia dentro del proceso de inscripción partidaria, ahora se le suma que se quedó con la jefatura regional de ANSES.

La diputada administra la franquicia santafesina de La Libertad Avanza y lo hace sentir. Salvo el acuerdo con Maximiliano Pullaro para que sea un radical quien esté al frente de la delegación santafesina de Vialidad Nacional, colonizó el resto de los nombramientos nacionales en la provincia. Por ahora, no hay nada para sus socios. Algunos rumores señalan que Nicolás Mayoraz, karinista de última instancia, quiere cobrar su nueva fe con el control de una de las cuatro sedes de ANSES en Rosario. Sin embargo, no lo pudo concretar aún.

La última adquisición de la escudería Diez fue la jefatura de la Regional Litoral de ANSES. El cargo abarca todas las dependencias del organismo en Santa Fe, las de Entre Ríos e incluso algunas del norte bonaerense, como San Nicolás.



El nombre elegido para ocupar el puesto es el de Juan Pablo Montenegro, un abogado muy cercano a la diputada, quien ya tiene reuniones en virtud de su nuevo rol aunque aún no tiene designación oficial.

La historia del alfil que eligió Romina Diez

Montenegro tiene una historia particular. Graduado en la Universidad Siglo XXI, se hizo conocido hace unos años por haberse recibido e incluso ejercer el derecho sin haber abandonado su otro trabajo: colectivero de la línea 133, en Rosario. Por esa razón, saltó a la fama a través de entrevistas en medios que quisieron contar su historia y hasta se hizo acreedor de una distinción en la Legislatura santafesina, propuesta -no casualmente- por Mayoraz durante su etapa de diputado provincial.

La confianza que Diez le dispensa a Montenegro es tal que es uno de los abogados patrocinantes -junto a Marcos Peyrano- en el proceso de inscripción del sello partidario en Santa Fe. De hecho, el expediente se caratula “Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza) s/ Reconocimiento de partido de distrito”. Algunas fuentes señalan como un hecho que, cuando el partido ya sea una realidad, Montenegro será uno de los vicepresidentes que acompañarán la presidencia de Romina Diez.

Los nombres de Romina Diez

Montenegro no es el único jugador que responde a la diputada libertaria que asume un cargo en ANSES. De las cuatro unidades de atención integral que el organismo tiene en Rosario, tres están a cargo de figuras cercanas a Diez. En la de zona oeste asumió David Malaguarnera, armador de la legisladora. Al frente de una de las dos que hay en el centro rosarino quedó a cargo Anabel Lencina, coach de liderazgo y asesora de imagen. En la de zona norte reapareció Martín Tomassini, quien ya había sido designado en PAMI pero fue dado de baja por su pasado: fue striper.

En PAMI fue el primer nombramiento oficial de esta gestión en Santa Fe. El beneficiado fue Guido Orlandi, un empresario gastronómico que ha sido dueño de distintos boliches y pubs rosarinos y que se destacó en la militancia anti cuarentena. Queen's Deck, uno de sus establecimientos, fue la sede de la jornada de afiliación de La Libertad Avanza en Santa Fe, que tuvo como invitada estelar a Karina Milei. Karina Raíz, otra colaboradora muy cercana a Diez, quedó a cargo -con decreto incluido- de la delegación santafesina de la Dirección Nacional de Migraciones.

El trámite que Karina Milei le encomendó a Romina Diez

Montenegro ya puede colgarse una cucarda: el reconocimiento partidario de La Libertad Avanza en Santa Fe (al igual que en varias provincias) marcha sobre rieles. El último miércoles, Karina Milei y Martín Menem acompañaron a los libertarios santafesinos en una audiencia en el juzgado electoral, paso previo al reconocimiento provisorio que quieren lograr en, como máximo, un mes. La hermanísima se puso el proceso al hombro: encabezó un evento en Rosario hace algunas semanas donde su gente logró completar el requisito de cuatro mil adhesiones. Fue la ocasión en donde se presentó en sociedad el karinismo.

CON INFORMACION DE LETRA P.