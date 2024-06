Joe Alwyn rompió el silencio sobre su separación con Taylor Swift y enfrentó las críticas en su contra: "Estoy en paz"

Taylor Swift (34) y el actor británico Joe Alwyn (33) se conocieron en el evento Met Gala de 2016 y desde entonces, se hicieron inseparables. La pareja que supo convertirse en una de las más sólidas de Hollywood confirmó el fin de su relación en abril de 2023, y desde entonces, ambos mantuvieron el silencio sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes hasta hoy que el artista londinense decidió sincerarse sobre cómo es su vida sin la estrella de pop internacional.

Si bien, la cantante lanzó un nuevo disco “The Tortured Poets Department” en el que hace referencia al vínculo que la unió a su ex novio en canciones como "So Long, London", Alwyn optó por un perfil bajo y no dio declaraciones al respecto hasta ahora al dialogar con la revista The Sunday Times Style donde abordó su separación de Swift por primera vez.



En primer lugar, Joe aclaró que el público se enteró de la ruptura con Taylor poco después que sucedió. Aunque el medio norteamericano Entertainment Tonight reportó que la pareja se separó “unas semanas” antes del 8 de abril de 2023, Alwyn garantizó que las fechas reales no coinciden e incluso, son mucho más ajustadas.



“Espero que todos puedan sentir empatía y comprender las dificultades que surgen al final de una relación larga, amorosa y totalmente comprometida durante más de seis años y medio. Es algo difícil de navegar. Lo que es inusual y anormal en esta situación es que, una semana después, de repente es de dominio público y el mundo exterior puede opinar”, planteó el actor.

Además, Joe subrayó que hay mucho que las personas no saben de su noviazgo con Taylor pese a la información que trascendió a través de los artículos y las letras que la propia Swift compartió a través de su arte. "Así que, de repente, algo muy real para mi fue arrojado a los medios de comunicación, las redes sociales, la prensa donde se especuló y se deformó todo hasta quedar irreconocible y la verdad es que siempre va a existir una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice. Y estoy en paz con eso”, aseguró.

Alwyn también se refirió a la decisión que él y Swift tomaron de resguardar su historia de amor del ojo público: “Como todo el mundo sabe, juntos acordamos mantener en privado los detalles de nuestra relación. Nunca fue algo que se pudiera mercantilizar y no veo ninguna razón para cambiar eso ahora”.

Al ser consultado en cuanto a si mantiene contacto con Taylor, el actor se negó a dar detalles al respecto “por el ruido y escrutinio” que aún gira alrededor del vínculo que los unió durante más de 6 años. “No querría simplemente abrir la puerta a cosas como eso ahora mismo”, sentenció.

Por otro lado, Alwyn se manifestó sobre las críticas que pesaron sobre sus hombros tras la separación y fue contundente al remarcar que trata de ignorar lo que otros desconocidos dicen de él en redes sociales: “Obviamente fui consciente de todo lo que se dijo de mí y pienso que maltratar a alguien, ya sea en persona o detrás del anonimato de un teclado, es vergonzoso”.

Fuente: Clarin