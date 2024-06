Maximiliano Pullaro, el gobernador que siempre sube al podio

Por Luis Toledo

Este periodista hace muchos años que cubre acontecimientos populares en donde se dan cita políticos en ejercicio de su función o aquellos que tienen ese anhelo, las carreras del TC son sumamente apetecibles y no existe quien se le pueda resistir.

A lo largo de mi carrera cubrí cuanto acontecimiento pasó por Rafaela y le realicé notas a intendentes, gobernadores, senadores, diputados y hasta presidentes en ejercicio.

Lo que sucede con Maximiliano Pullaro es difícil de explicar, quizá pueda existir algo subjetivo de manera inconsciente, y si bien no me enorgullece como periodista independiente y objetivo al extremo, no lo puedo descartar, mi modestia no me lo permite. Pullaro despierta en la gente una sinergia que este periodista no lo observó con ningún otro funcionario público, su estrella brilla por sobre las demás personas que lo acompañan y su presencia los eclipsa sin duda alguna.

Pullaro es autentico y no le hace falta expresarse, su presencia por si sola lo demuestra. Su paso por Rafaela siempre cautiva a la gente, no importa las simpatías políticas, la gente lo respeta no solo por su investidura, sabe de sus luchas y del gran trabajo que está haciendo desde que asumió la primera magistratura de una provincia que recibió con serios problemas estructurales y económicos.

Hoy Maximiliano Pullaro visitó nuevamente Rafaela y volvió a cautivar a los rafaelinos, también inconscientemente volvió a opacar a otros funcionarios que compartieron la jornada con él. En casi treinta años cubriendo el TC en Rafaela, les puedo asegurar que estamos en presencia de un gobernador diferente, una persona dispuesta a dejar todo por el bien dela provincia.

La política necesita de más Pullaros y menos soberbios que piensan que por haber llegado a tener una pequeña porción de poder, eso les da derecho a alejarse de la gente y hasta tiene la tupé de poner condicionamientos a la hora de dar una nota.

Pullaro nuevamente pasó por Rafaela, Pullaro nuevamente cautivó a la gente de Rafaela, Pullaro sin duda alguna va por el buen camino.