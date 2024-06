Elisa Carrió reapareció y defendió a Sandra Pettovello: pidió cuidar su seguridad

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. No sólo respaldó su gestión al frente de la mencionada cartera, sino también por enfrentar a la “corrupción”, en el marco de la causa contra organizaciones sociales y sus referentes por casos de supuesta extorsión y facturas apócrifas.

“A Pettovello se la ha atacado desmesuradamente. Creo que porque es mujer. Hay que tener en consideración que se ha aumentado el ingreso universal a la niñez, que es nuestra política”, consideró Carrió en declaraciones a La Nación. Y añadió: “Si se empieza una política de ajuste cruel como hizo (el presidente Javier) Milei, al menos debés tener al Ejército repartiendo comida y generando alimentos”.

“No podés pasar seis meses sin eso, pero fue una decisión del Presidente”, achacó ‘Lilita’. Según la exlegisladora Carrió, Pettovello “está tocando las cooperativas”, tras lo cual analizó: “Si uno las revisa, ahí está la gran estafa nacional, la corrupción por abajo. No sólo en planes sociales, sino en la construcción. Ella está tocando puntos importantes y hay que preservarla”, sostuvo.

No obstante, Carrió planteó que “sobre todo, hay que cuidar su seguridad”. “Si la tocan, me tocan. Además, no se puede pasar de un día al otro de ser un ‘6, 7, 8’ del Gobierno a una destrucción de Pettovello. Es una decisión del Gabinete separar algunas áreas”, añadió. Consultada por la estructura que maneja Pettovello, envuelta en una crisis por el depósito de alimentos con vencimiento próximo, indicó que extraería el área de Educación.

Más definiciones de Carrió

Durante el reportaje, Carrió se refirió a distintos temas de coyuntura. Por ejemplo, al hacer un balance sobre la aprobación de la ‘Ley de Bases’ en el Senado, consideró que “es bueno que haya salido y las cuestiones que quedan pendientes se van a resolver por mayoría en Diputados”. “Creo que va a ser más importante las insistencias de los diputados”, abundó. En cuanto a si podría restituirse la versión original del paquete fiscal, marcó que “no se vota por sí o por no el proyecto. En algún artículo podrías insistir; va capítulo por capítulo. No es necesario que apruebes o rechaces”, explicó.

Consultada sobre Juntos por el Cambio y las alianzas que se desprendieron de ese espacio con La Libertad Avanza, Carrió dijo: “La responsabilidad de la ruptura del PRO y Juntos por el Cambio está la cabeza de Mauricio Macri. Como ya viví otras experiencias, lo desdramatizo. Siempre hubo terceras fuerzas. A mí me ignoran. La Coalición Cívica siempre desaparece como factor de poder en tiempos no electorales. Vamos a ver en tiempos electorales cómo arman un sector”, manifestó.

Por último, no descartó presentarse en las próximas elecciones legislativas como candidata a senadora nacional. Si bien afirmó que “nunca” quiso ser senadora, priorizó “mantener los principios de la república y un proyecto de nación que incluya a las clases medias y a las pymes tiene sentido”. Esto se debe a que, según su postura, la república “está en riesgo con Milei y con Cristina Kirchner. Los extremos ponen en riesgo las repúblicas y las democracias”, puntualizó.

Con información de www.elintransigente.com