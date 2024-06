Marcela Tauro reveló las internas entre Marina Calabró y Rolando Barbano: “Él le canceló dos viajes al exterior”

Después de una noche agitada en los Premios Martín Fierro de Radio 2024 para Marina Calabró y Rolando Barbano, su polémica en la fiesta fue tema infaltable en Intrusos donde Marcela Tauro, íntima amiga de la periodista, cargó contra el cronista de policiales y reveló internas de cómo sería su vínculo al que calificó de “tóxico”.

“En un momento de la noche, después de lo que pasó, al rato, yo estaba en la mesa de su mesa. Ella viene y me dice ‘Marcela, si mañana van a hacer el tema, la ‘271′ que dijo en el agradecimiento soy yo’. Yo no lo escuché y la gente no entendió nada, como si fuera una línea de colectivo. Al rato vino y me dijo ‘no era para mí’”, contó la panelista del ciclo de América.

“El explicó que 271 es un grupo de amigos y no está Marina”, agregó Guido Zaffora. “Yo voy a decir que cuando te agradecen con números, termina mal. Mirá Fátima, Milei y la ‘360′… La ‘540′. Mirá como terminó. ¡Como el cul…!”, arremetió Florencia de la V sobre el supuesto código que tendría la ¿pareja? “Ahí yo le dije. ‘Te voy a ser sincera, hice una nota donde lo destrozo’. No me tengo que meter y después que hice la nota ya era tarde”, comentó Tauro, arrepentida.

“Menos ‘lindo’, le dije de todo. Yo hablo todos los días con Marina y sé toda la situación. Todo. No es el primer desplante que él le hace a ella, para mí y visto desde mi punto de vista. Evidentemente ella está ciega”, lanzó Marcela, con dureza. “Ella está tóxica porque no suelta”, aseveró. Pero no quedó ahí.

“La ‘toxicidad’ no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Yo trabajo en la misma radio y estoy en los pasillos. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te ‘alimento’. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no. Está jugando un juego”, se despachó. Mientras que la conductora del ciclo opinó que el beso de amor “es lo peor” porque “te saca porque no es de pasión”.

“Ella nos contó en un chat del viejo Intrusos que tenemos que estuvo mal, llorando toda la tarde el domingo”, reveló Guido, momento en el que Marcela sacó a la luz el motivo de la angustia que tuvo antes de la ceremonia. “Les voy a contar por qué estaba mal. Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fiero y él tampoco. Tenían un viaje. Ella lo invita a él a Londres. El vuelo era para ayer. Cuando sacaron el pasaje no se dieron cuenta que era el Martín Fierro y el Día del Padre. Él le dice que no porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha”, reveló.

“Ella lo invita a él, todo en primera y en un hotel cinco estrellas. ¡Le dije que iba yo!”, aseguró. “Al margen, hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo”, siguió. “¿Lo paga ella?”, indagó Guido. “Creo que sí. Lo invita por el Día del Padre y no sé qué. Obviamente ellos tienen que pedir días porque trabajan en el mismo lugar. También él le dijo que no y es el segundo viaje que pierde... Hagan la cuenta económica, además de la emocional”, contó, mientras aseguraba que “el viaje a Londres lo perdió, pero que el de Río lo pudo reprogramar para septiembre”.

