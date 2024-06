El Ministro de Educación de Santa Fe confirmó la fecha de pago de Asistencia Perfecta

En el marco de su visita a la ciudad de Venado Tuerto, donde se encuentra cumpliendo este martes una extensa agenda, el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity confirmó la fecha de pago del programa Asistencia Perfecta, para docentes de escuelas públicas y privadas, que será el próximo martes 25 de junio.

Cabe recordar que esta iniciativa del gobierno provincial entró en vigencia el 16 de abril para docentes de públicos y el 1 de mayo para docentes privados, y establece un “premio” económico mensual y uno trimestral para los educadores que no tengan inasistencias. “En este mes de junio, el 25, vamos a estar pagando lo correspondiente al mes de mayo”, indicó.



“Tenemos la firme convicción en torno a los aprendizajes, que es que se produce en un lugar, en el aula. Y cómo, con los docentes y los estudiantes en el aula. Por lo tanto, el corazón del sistema educativo son los docentes y los chicos y chicas; todos los demás, incluyéndome a mí como ministro, somos accesorios a esa función. Por eso priorizamos en una primera instancia la Asistencia Perfecta como un reconocimiento a ese docente que todos los días va al aula y que tiene una labor extraordinaria”, resumió.

Consultado por la posibilidad de incluir a otros actores del sistema educativo en el cobro de este premio, como secretarios, asistentes escolares, preceptores, respondió: “Hoy no estamos pensando en ampliar el programa, lo que no significa que en algún momento lo podamos evaluar”. Y añadió: “Nosotros somos consecuentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos; y si pensamos que el actor fundamental es el docente en el aula, que además es el que hace un gasto enorme, es a ellos a quienes tenemos que reconocer”.



Por último y en relación a los primeros resultados de este programa, señaló: “Tenemos que ser serios y debemos buscar que los procesos se consoliden. No podemos buscar resultados en una política que se implementó hace un mes y medio. De todos modos, hay un acercamiento, algunos cambios que incluso son culturales, que por el momento no vamos a exponer públicamente, porque creemos que no es el espacio adecuado para plantearlo”.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.