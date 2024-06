Iván de Pineda anunció su nuevo programa lejos de Telefe: "Comienza una nueva aventura"

Iván de Pineda es uno de los conductores más conocidos de la televisión argentina. Es por esta razón que el final de Escape Perfecto, programa que condujo hasta hace pocos días con La China Ansa, generó sorpresa entre los seguidores del famoso modelo. Sin embargo, y a través de las redes sociales, fue el propio protagonista quien reveló detalles de su nuevo programa lejos de Telefe.

En efecto, tras el final temporal de Escape Perfecto debido a la transmisión de la Copa América por Telefe, Iván de Pineda les contó a sus seguidores que volverá a un viejo amor: Iván de Viaje. El mismo se emite por su cuenta de Instagram y allí es el propio conductor quien comparte con sus seguidores parte de los viajes que realiza. Cabe destacar que la primera temporada sí fue publicada en el canal "de las pelotitas".

Aprovechando el parate por la Copa América, y antes de volver a conducir Escape Perfecto por Telefe, Iván de Pineda se tomó vacaciones y anunció: "Hoy comienza una nueva aventura. Estén atentos porque voy a compartir con ustedes los mejores tips, secretos ocultos y experiencias únicas de dos ciudades fascinantes a las que siempre quiero volver".

"Con el hashtag #IvandeViaje van a poder seguir toda la ruta. Este año, ¿a dónde les gustaría que viajemos? Nos vemos en el próximo destino", cerró Iván de Pineda, quien mediante su cuenta de Instagram denominada Iván de Viaje ya está compartiendo material de sus vacaciones. Hasta el momento, el famoso modelo se encuentra en la ciudad norteamericana de Atlanta.



Iván de Pineda confirmó los rumores: "Trato de vivir con naturalidad"

Iván de Pineda es uno de los conductores más importantes que tiene Telefe en su grilla. Actualmente, se encuentra al frente de Escape Perfecto, aunque anteriormente trabajó mucho tiempo viajando alrededor del planeta con Resto del Mundo emitido por El Trece. Es por esta razón que, de forma totalmente sincera, confirmó las sospechas sobre su vida privada.

Con tanto trajín, recién ahora está disfrutando de la vida nómade dentro de la República Argentina. En este sentido, pensando en tener hijos con su esposa, fue consultado sobre si éste panorama habilitó el impedimento de pensar en un descendiente. Lejos de eso, Iván de Pineda aclaró: "No, trato de vivir con naturalidad y a medida que nos suceden las cosas. Vivimos en el respeto mutuo y respetando las elecciones propias. No es una cosa que esté completamente descartada, pero la vida te va llevando y uno se acomoda como mejor puede".

Confirmando los rumores, Iván de Pineda dejó claro su deseo de ser padre: "Cómo no, los deseos son muchos... Lo que pasa es que para mí no es una deuda pendiente ni una carga. Estoy absolutamente contento con la vida, aunque no he dejado de tener dificultades y frustraciones", sentenció el conductor, en una entrevista concecida a La Nación el pasado mes de noviembre.

Fuente : La Nacion