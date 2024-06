Estefi Berardi tuvo un fuerte cruce en vivo con el instructor del piloto de 9 años que murió en Brasil

Estefanía Berardi protagonizó un tenso cruce con Diego Pierluigi, el instructor de Lorenzo Somaschini, el piloto de 9 años que murió este lunes después de sufrir un accidente durante un entrenamiento. Todo ocurrió al aire de Mañanísima (eltrece), cuando la panelista manifestó su desacuerdo con que pequeños se expongan de esa manera.

Lejos de toda polémica, el entrenador de Lolo se limitó a hablar de la pasión que sentía el pequeño y destacó que era una promesa de su categoría en el campeonato de Superbike de Brasil. “Él tenía claro lo que quería, sabía los riesgos y no se arriesgaba a hacer algo que no estaba cómodo. Él no se iba a subir una moto si él no estaba convencido. Él preguntaba todo, todo el tiempo”, destacó.

“Yo creo que un niño no está en condiciones de decidir nada. Sí, lo hablamos con un psicólogo, por más que él diga que le gusta, se entiende, pero...”, opinó tajante Berardi.

Fue entonces cuando él hizo una desafortunada comparación. “Y te hago una consulta: cuando están ahora con esto de que los niños pueden elegir su sexualidad, ¿esos sí pueden elegir? O sea, ellos pueden a los 7, 8 años elegir”, lanzó.

Berardi respondió: “Me parece que el tema de la sexualidad no le hace daño a su integridad. Una moto sí”. “Entonces es la doble moral. O sea, para algunas cosas vos creés que pueden decidir con 7, 8 años y para otras no”, sostuvo Pierluigi. A lo que la panelista asintió: “Claro, porque se pueden hacer daño a su cuerpo. Está en juego su vida. La sexualidad no le hace mal a nadie”.

En ese momento, el periodista Lucas Bertero irrumpió en el debate para hacer una contundente aclaración: “La sexualidad no se elige, la sexualidad se siente. Es parte de la identidad”. “La pasión también se siente. Y Lolo sentía ser campeón de motos”, cerró el instructor.

Fuente: TN