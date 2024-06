Argentina debuta en la Copa América 2024 contra Canadá

¡Llegó el día! Argentina abrirá la CONMEBOL Copa América 2024 en Estados Unidos como campeón defensor y lo hará contra una selección debutante como lo es Canadá, en lo que será el primer cruce en el historial entre sí.

El encuentro de turno se llevará a cabo en el Mercedez-Benz Stadium de Atlanta, sede que también albergará el show de apertura de la Copa América de la mano del artista colombiano Feid minutos antes del pitazo inicial, pactado para las 20:00 horas locales (21:00 horas en Argentina).

Cómo llegan Argentina y Canadá al debut

El conjunto que capitanea Lionel Messi ganó sus dos amistosos previos al certamen durante la fecha FIFA (1-0 contra Ecuador y 4-1 ante Guatemala) y tendrá el desafío de ganar por primera vez en un partido estreno bajo el mando de Lionel Scaloni, algo que no pudo lograr ni en las dos ediciones previas de la Copa América ni el Mundial de Qatar.

Por otro lado, el combinado norteamericano llega de una exigente gira por Europa en la que no pudo anotar: fue goleado por Países Bajos por 4-0 y luego empató 0-0 ante Francia. Con la esperanza de hacer un debut soñado, Canadá dice presente en el partido inaugural.

Posible formación de Argentina contra Canadá

Lionel Scaloni no dio garantías en la conferencia de prensa previa al partido inaugural de la Copa América 2024 y se desconoce si utilizará dos o tres delanteros para enfrentar a Canadá. Estas son las variantes:

Con 4-4-2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi/Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez/Julián Álvarez.

Con 4-3-3: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi/Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández/Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez/Lautaro Martínez, Ángel Di María/Nicolás González.

El único cruce entre Argentina y Canadá

El historial entre las selecciones que abrirán la Copa América 2024 consta de tan solo un encuentro, el cual data del 24 de mayo de 2010. Argentina y Canadá chocaron en el Estadio Monumental en la previa al inicio del Mundial de Sudáfrica y no hubo equivalencias.

Con Diego Maradona como DT y Lionel Messi mirándolo desde afuera por lesión, la Albiceleste se impuso con un categórico 5-0 en Núñez gracias al doblete de Maximiliano Rodríguez y el aporte de Ángel Di María, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Una tarde noche que ilusionó a todos rumbo a la Copa del Mundo a pesar del bajo nivel del rival.

El grupo de Argentina en la Copa América 2024

Argentina y Canadá abrirán la Copa América 2024 en Atlanta en el marco de la primera fecha de la fase de grupos, donde ambos integran la primera zona junto a Perú y Chile. Estas dos selecciones mencionadas se enfrentarán en el segundo día de la competición, en la jornada de viernes con sede en el AT&T Stadium de Texas.

Fixture del Grupo A de la Copa América 2024

20 de junio: Argentina vs. Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

21 de junio: Perú vs. Chile en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

25 de junio: Perú vs. Canadá en el Children’s Mercy Park de Kansas City, Kansas.

25 de junio: Chile vs. Argentina en el MetLife Stadium en el East Rutherford de New Jersey.

29 de junio: Argentina vs. Perú en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

29 de junio: Canadá vs. Chile en el Exploria Stadium de Orlando, Florida.

Fuente: bolavip