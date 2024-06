Martín Menem volvió a defender la gestión de Milei: «No vamos a solucionar 20 años de kirchnerismo en seis meses»

El Gobierno de Javier Milei se encuentra preparando el terreno para el tratamiento de la Ley Bases, que regresará a la Cámara de Diputados luego de las modificaciones realizadas en el Senado. La intención es sesionar la próxima semana para aprobar la iniciativa lo antes posible, según informó Martín Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó en el programa ¿La Ves? de TN: “Estamos pensando en citar al plenario de comisiones para la Ley Bases el martes. Y más tarde la comisión de Presupuesto para tratar el paquete fiscal”. En cuanto a la fecha para la sesión, Menem indicó: “Estamos pensando en el jueves 27”.

Respecto al inminente debate en Diputados, Menem abordó las suspicacias sobre los contactos con los legisladores para influir en sus votos. «El que se sale de la norma tiene que pagar las consecuencias. Hay límites que no se pueden cruzar”, aseguró Menem.

Una de las controversias recientes es el sueldo de los diputados y senadores, que ha molestado al presidente Javier Milei. Menem declaró: “Toda la vida los senadores ganaron igual que los diputados. Ahora es la primera vez que ganan más del doble”. Además, defendió su propia postura diciendo: “Mi deber es garantizar que la Cámara funcione. El aumento no es del 80%, es de poco más del 40% y es la manera menos costosa para los que pagamos impuestos. Yo dono mi sueldo todos los meses”. Y sentenció: “Sé que a la gente le jode, pero peor es que no funcione la cámara y no se sancionen proyectos”.

En el ámbito económico, Menem defendió la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo. “¿Alguien duda de la capacidad de Caputo? Ha hecho un trabajo fenomenal”, afirmó. Añadió que “Van 6 meses de gobierno. Recibimos un 25% de inflación y el último mes reportamos poco más de 4%. No vamos a solucionar 20 años de kirchnerismo en 6 meses. Lo peor ya pasó, hace 2 meses que los salarios le empiezan a ganar a la inflación”.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca transmitir un mensaje de urgencia y responsabilidad en la gestión legislativa y económica, mientras se enfrenta a las críticas y desafíos propios de la administración pública.

Con información de www.elintransigente.com