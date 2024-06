Le robaron el auto y después la llamaron para extorsionarla

Una familia sufrió el robo de su Renault 11 este domingo, cuando dejó estacionado el auto en Gálvez entre Callao y Rodríguez para asistir a un evento en el Club Provincial. Luego de hacer la denuncia, la dueña del vehículo relató que recibió una llamada telefónica de un desconocido que la extorsionó pidiéndole plata a cambio de no prendérselo fuego.

“El auto era de mi papá, que falleció hace un año. Era un auto viejo, nos servía para llevarla a ella (su hija) a todos lados y a la familia. El domingo a las 10.30 lo dejé y en un momento mi primo fue a la calle a verlo y ya no estaba más”, relató Viviana, la víctima, en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).

Viviana añadió que corroboró que el auto no estaba en el corralón municipal y después radicó una denuncia. “A partir de ahí me llamaron de un número desconocido. Decía ser el dueño de un desarmadero de Las Flores y me dijo que quería dinero. Que si no, iba a prender fuego el auto. Después me cortó cuando le di vueltas con la plata”, concluyó.

“El auto es un Renault 11 modelo ‘92 con una calcomanía que dice «Baba» (en el parabrisas delantero) y otra de la cara del Indio Solari”, indicó.

Fuente: Rosario 3