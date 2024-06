Pampita alentó a la Selección desde la tribuna con dos de sus hijos: color y emoción

Pampita vuelve a ser el centro de atención en redes sociales debido a una publicación reciente. La modelo y conductora, conocida por mantener un perfil bajo en los medios, compartió imágenes y videos durante su viaje a los Estados Unidos para apoyar a la Selección Argentina en la Copa América. Esta actividad resonó entre sus millones de seguidores, acumulando miles de comentarios.

El encuentro se disputó este martes 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y hacia allí viajó la modelo y conductora junto con sus hijos Ana García Moritán y Benicio Vicuña, para apoyar al equipo albiceleste en su enfrentamiento contra Chile: “Alentando a la celeste y blanca”, destacó en el mensaje al compartir las instantáneas de lo vivido. En su cuenta de Instagram, Pampita publicó diversas imágenes de su jornada, de la que también fueron parte su hermano, Guillermo Ardohain con su pareja, Malena Zermoglio.

Con una camiseta de la Selección Argentina y una bandera del país, la modelo expresó su entusiasmo por el triunfo del equipo por 1 a 0, destacando especialmente su alegría al ser parte de esta experiencia con sus seres queridos. Su look lo acompañó con un short negro, zapatillas doradas y lentes de sol oscuros además de la bandera argentina pintada en las mejillas. En lo que respecta a su marido, Roberto García Moritán, estuvo presente a través de una videollamada, de la que también se ocuparon en dejar constancia en sus redes.

El posteo sumó rápidamente más de 100.000 “me gusta” además de superar los 500 comentarios, en su red social en la que cuenta con casi 8 millones de seguidores, de entre los que se encontraban elogios como: “Pampita, muy bendecida ella y familia... Sos una genia, la chica más linda lejos del mundo”, además de “orgullosa de que me representes, y luciendo la bandera más hermosa del mundo”

No es la primera vez que la modelo demuestra su apoyo público a la Selección. además de otros encuentros futbolísticos importantes. Por caso, se recuerda su presencia en la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro, disputada por Boca Juniors y Fluminense.

En los últimos días, Pampita celebró el cumpleaños de su hijo Beltrán con una publicación llena de cariño y alegría. Compartió en sus redes sociales una serie de fotografías que capturan momentos felices y divertidos junto a su hijo, que cumplió este sábado 12 años. Las imágenes fueron acompañadas de un emotivo mensaje, reflejando el profundo amor y orgullo que siente por él.

“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después. Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo. Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio. Como dice la canción ‘Se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa’”, escribió la exjurado del Bailando. Sus conmovedoras palabras fueron acompañadas por una serie de imágenes que describen la estrecha relación entre ambos.

Con esta publicación, Pampita no solo celebra un año más de vida de su hijo, sino que también comparte con sus seguidores la felicidad y el amor que define su relación familiar. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones para el adolescente, demostrando el cariño y la admiración que el público siente por la familia.

Por su parte, Benjamín Vicuña le escribió una sentida dedicatoria en la red social. “Beltrán, dueño de los silencios, un caballero antiguo, el mejor amigo del balón. Feliz cumpleaños, hijo amado”, expresó. Este mensaje fue acompañado de una fotografía de ambos en la celebración. En la imagen, se puede ver a Vicuña y Beltrán compartiendo un momento especial, con sonrisas que reflejan el fuerte vínculo entre padre e hijo.

Fuente: Infobae