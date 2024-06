Vuelve el "segundo semestre": Guillermo Francos confía en que "comience a generarse una mayor actividad económica"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió hoy a actual situación económica por la que atraviesa el país y utilizó la misma frase que el expresidente, Mauricio Macri, uso en 2016 cuando sostuvo que “en el segundo semestre se irá resolviendo” el problema de la inflación.

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario de Javier Milei sostuvo este miércoles 26 de junio que "a partir del mes de abril, empezó a generarse un cambio en los índices y cuando termine este trimestre los números van a ser un poquito mejores. Esperamos que en este segundo semestre, que empieza ya en una semana, comience a generarse una mayor actividad económica".

Agregó además que: "Es una situación compleja que vive la Argentina. Había que atacar algunos de los temas más complicados, que eran los grandes números macroeconómicos, la inflación sobre todo. Y eso se está comenzando a corregir. Hay que tener conciencia que no se puede encarar todo al mismo tiempo y que los desastres no se pueden solucionar de un día para el otro. Lleva su tiempo poder tener las cuentas en orden".

También se refirió a las medidas económicas que tomó el gobierno de Alberto Fernández sobre el final de su mandato: "Siempre recuerdo cuando se llevó adelante el famoso plan platita, ese gasto de 8 mil millones de dólares en la última parte del gobierno del presidente Fernández y el ministro Massa, que daba la sensación que mantenía cierto movimiento de actividad económica, pero en definitiva redundó en una inflación impresionante en el mes de diciembre. Ordenar todos esos números lleva su tiempo".

Aquellas declaraciones de Mauricio Macri

Es inevitable realizar un paralelismo entre estas afirmaciones de Francos y aquellas que formuló Mauricio Macri durante la primera etapa de su gobierno. Por aquellos años, el expresidente decía: “Es culpa de un gobierno que administró mal, donde hubo pícaros que abusaron de la situación. Es un proceso largo cuyos resultados veremos en el segundo semestre". "

Necesitamos herramientas para poder castigar a los que aumentan los precios”, resaltó Macri y agregó: “La suba de precios es preocupante”. También afirmó que recibió “un 700 por ciento de inflación acumulada con distorsiones”.

En una entrevista televisiva de fines de marzo de 2016 dijo que la inflación en la segunda mitad del año iba a estar “cerca del 1%” mensual y opinó: “Pienso que en el segundo semestre vamos a empezar a crecer otra vez”. En 2016 la una inflación oficial fue de 36%, en 2017 de 24,8% ;en 2018 de 47,6% y en el 2019 fue del 53,8%.

Francos y las obras públicas

Guillermo Francos también se refirió a las obras públicas al señalar que "ha habido una anarquía en la Argentina". "Obras que se comienzan, que se paralizan, que no se pagan, que no se terminan, falta de controles. La mayoría de las obras públicas no se pagaban desde el gobierno anterior", comentó.

"Entonces, no le vengan a echar la culpa a este gobierno del desastre que viene trayendo la Argentina históricamente hasta la actualidad. Los fondos los repartían en provincias amigas, en intendentes amigos, y muchas de esas obras nunca se terminaban", agregó el jefe de Gabinete.

"El presidente Milei, el día de su asunción, fue muy claro con respecto a esto, cuando dijo el famoso 'no hay plata'. No nos engañemos: las obras públicas en la Argentina han servido para hacer desfalcos al Estado nacional en perjuicio de los contribuyentes, a favor de algunas empresas y algunos vivos del sector público que se quedaban con los beneficios", concluyó.

Con información de www.perfil.com