Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei y la transversalidad de la pesada herencia

En el marco del mayor ajuste de la historia universal, en el primer trimestre de 2024 el producto bruto interno (PBI) se derrumbó un 5,1% interanual, el consumo se retrajo casi 7% y la inversión se derrumbó 23,4%. Lógico: en semejante escenario de catástrofe, el desempleo trepó desde el 6,9% del primer trimestre del año pasado y el 5,7% del cuarto a 7,7% entre enero y marzo. Sin embargo, para la administración de Javier Milei, la culpa es "de los gobiernos populistas".

"La cifra de desempleo es una mala noticia. Hace más de una década que no se crea empleo privado. La informalidad es brutal, los salarios son miserables y la política no ayuda. Estamos trabajando para atacar el nivel salarial (NdR: a confesión de parte...) y la informalidad. Estamos haciendo todo lo posible para que el desempleo no suba”, señaló este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, y completó: “Es parte del costo que nos han dejado en las últimas décadas los gobiernos populistas, que destrozaron al trabajador”.

La apelación a la pesada herencia no es un invento libertario. Es, más bien, una tentación irresistible que no conoce fronteras políticas, una tradición que se transmite de gobierno a gobierno. Para muestra, dos botones recientes.

Mauricio Macri y el punto de partida

El 1 de marzo de 2016, Mauricio Macri dedicó 45 de los 60 minutos de su primer discurso de apertura del año legislativo a describir "el punto de partida" de su gobierno tras 12 años de kirchnerismo en el poder.

"Entre 2006 y 2015 pagamos 694 mil millones de dólares más de impuestos que en la década del 90. Pese a eso, encontramos un Estado con dificultades para resolver sus principales responsabilidades, que tiene uno de los mayores déficit de la historia del país: un 7% del PBI", dijo Macri acerca del problema que identificó como el corazón del legado que venía a revertir.

También hizo foco en la inflación. "Registra un promedio del 20% anual y casi un 700% acumulado en los últimos diez años", precisó y cuestionó: "Se la utilizó como política económica". En campaña, el ingeniero había dicho que se trataba de la demostración de la impericia de una gestión y que erradicarla era una tarea fácil. Cuatro años después, dejó la Casa Rosada con una tasa del 53,8% anual.

Como contó en su momento Letra P, unos días después de asumir, Macri le puso plazo al relato de la pesada herencia: reunió a su gabinete y le dijo que tenia seis meses para escudarse en el legado K.

En agosto de 2018, dos años y ocho meses después, un estudio de las cuentas de Twitter de las principales referencias del gobierno de Cambiemos reveló que "contenidos con fuerte antagonismo hacia actores y temáticas vinculadas al periodo político anterior" representaban el segundo elemento más importante de la narrativa oficial, por detrás de la difusión de acciones de gobierno con fuerte tono proselitista.

Al año siguiente, la columna vertebral discursiva de la campaña para las elecciones de 2019 de Juntos por el Cambio fue, justamente, la idea de que, más allá de que habían pasado cosas y los resultados del experimento macrista no habían sido los prometidos -más bien, todo lo contrario-, lo importante era no volver al pasado, aquel pasado que había dejado la pesada herencia que era el germen de todos los males.

Es célebre la conferencia de prensa que brindó el 13 de agosto de aquel año un Macri desencajado que atribuía el descalabro financiero que marcó el final de su gobierno al triunfo del Frente de Todos en las PASO celebradas el día anterior.

Alberto Fernández también lo hizo

"Hemos asumido el gobierno nacional en un escenario que creo imperioso recordar", dijo el 1 de marzo de 2020, frente a la Asamblea Legislativa, y arrancó por la maldita inflación. "Soportamos un nivel rércord de 53,8% durante el año 2019", advirtió. Tres años y nueve meses después, dejó la Casa Rosada con los precios disparados en una carrera frenética que terminarían, con el empujón final de la superdevaluación habilitada por Toto Caputo, subiendo 211% en los 12 meses de 2023.

Antes, durante la campaña, Fernández había escupido para arriba con el tema más sensible. "Definitivamente no nos parecemos en nada, presidente, gracias a Dios", dijo en el debate sin mirar a Macri, el aludido. "Cuando entramos en el tema de la pobreza es donde menos quiero parecerme a usted. Cuando termine su mandato, la Argentina tendrá un 40% de pobres", le achacó. El gobierno peronista no la bajó, sino que la dejó más arriba: 41,7% en el segundo semestre de 2023, con 11,9% de personas indigentes.

Ocho años fallidos y un Frankenstein

La herencia de Macri y Fernández es pesadísima: la describió Eugenia Muzio en esta nota de Letra P que concentra los datos que dan cuenta de la escalada inflacionaria, el derrumbe de las reservas del Banco Central, el megaendeudamiento, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el crecimiento lascerante de la pobreza.

Los fracasos encadenados de los gobiernos de Cambiemos y el Frente de Todos produjeron el fenómeno político que pateó el tablero, llevó en andas hasta Balcarce 50 al excéntrico economista de televisión que proponía prender fuego el Banco Central y abrir el mercado de compra-venta de órganos humanos y le dio al nuevo gobierno un arsenal discursivo para culpar de todo a la pesada herencia de la casta maldita.

Con todo, incluso en este escenario tan fértil de pasto tierno para las fieras libertarias, la estrategia de patear la pelota para atrás tiene límites: si el Gobierno baldea sobre lo llovido y aplica un ajuste brutal que congela la economía, no puede desentenderse de las consecuencias con el argumento del trabajo sucio inevitable que dice tener que hacer para normalizar la macroeconomía.

El problema es que los criterios que determinan lo razonable han entrado en crisis de tal manera en la Argentina de Milei que el vocero Adorni se ha permitido culpar al gobierno anterior hasta de la proliferación de mosquitos que provocó un brote de dengue en el inicio del año 1 de la era libertaria.

