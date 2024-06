Dólar: Javier Milei confirmó que retrotraerá 10 puntos el Impuesto PAIS

El Gobierno irá hacia un nuevo programa monetario, y entre las medidas que se esperan está la reducción del Impuesto PAIS que se aplica a las operaciones con dólar oficial. La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y ratificada por el presidente Javier Milei, luego de la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. La reducción será de 10 puntos.

De esta forma, el Impuesto PAIS por el cual hoy se aplica un extra de 17,5% a las operaciones en dólares en el mercado oficial, bajará a 7,5%. Cabe recordar que fue el propio Gobierno de Milei fue el que elevó al nivel actual en diciembre pasado.

El mercado ya esperaba esa medida, que Milei pronosticó que se hará efectiva para agosto, pero especula también si será acompañada por una aceleración de la devaluación.

Sobre el Impuesto PAIS, dijo: "Efectivamente, de 17 a 7 y medio. Eso, ahora, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de ese momento, una vez que vos limpiás ese efecto, se empieza a aplicar esa reducción. Cuando vos tenés todo en funcionamiento, eso es una cuestión de caja. Entonces, ahí automáticamente después se saca. Sí, pero hay cuestiones operativas, no sé. Imagino que podrá ser en agosto, supongo. Bueno, está bien, o sea, porque vos necesitás reglamentarlo, pero también vos necesitás que esté funcionando. Es un problema de caja".

El Presidente aseguró que "ya pasó la etapa del déficit cero", a la vez que resaltó que "se viene el cambio de régimen monetario". Además, confirmó que Federico Sturzenegger "se incorpora la semana que viene al Gabinete".

Peso vs. dólar: ¿Se viene una devaluación?

El Presidente evitó ponerle un precio al dólar. De hecho, Milei aseguró que no le preocupa el dólar. Y además, reiteró que siguen avanzando en la eliminación del cepo cambiario, aunque aún no tiene fecha. La última especulación hablaba de que sería hacia fin de año.

Respecto a las fluctuaciones en el precio del dólar y el riesgo país, expresó. "Vos hoy no comprás dólares libremente, o sea, todavía tenemos restricciones. Entonces, vos comprás dólares por una vía indirecta, es decir, los comprás vía bonos. El problema es que el bono es un mecanismo indirecto, entonces el dólar no solo está reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar, sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono. La verdad es que la conducta de algunos diputados, con tanta vocación por destruir el equilibrio fiscal, cuando nosotros teníamos el riesgo en la zona de cerca de 1.150, lograron hacerlo llevar hasta 1.600. Eso contamina la percepción de la solvencia intertemporal de la economía y se impacta sobre el precio de los bonos, que los hace caer, y el riesgo país los degenerados fiscales lo llevaron a 1600. La contracara de eso es que también se manifiesta como un dólar más alto".

"Eso es una cuestión. La segunda es que, en este periodo, de vuelta, tenés el periodo donde estacionalmente perdemos divisas. Algunos hicieron una lectura de que eso era un problema y, en realidad, es parte de la estacionalidad. Es como decir que hay un problema porque, Antonio, hace frío en invierno. Es casi como una estupidez, pero, bueno, esa es la calidad de analistas que tenemos. Y lo otro que a mí también me parece interesante para tener en cuenta, que es lo que está explicando estos movimientos, y es que pagaste el medio aguinaldo, y la gente tiende a... Por lo tanto, no me preocupa", aseveró.

Añadió sobre el valor del dólar, antes las opiniones respecto a que está atrasado y se requiere un mayor ritmo de devaluación: "Supongamos que no fuera competitivo. ¿Cómo se arregla? ¿Devaluando? Bueno, sería un disparate".

¿Qué pasará con el cepo al dólar?

Consultado sobre cuándo prevé desarmar el cepo al dólar, Milei respondió: "Si yo fuera un dirigista te podría dar una fecha, pero yo no soy un dirigista, yo soy liberal. Y si vos te fijaás, cada uno de estos procesos tiene implícita la toma de decisiones de los individuos. Entonces, cuanto más rápido, por ejemplo, la gente quiera convertirse a circulante, el proceso es más rápido, pero eso depende la gente".

Por otro lado, consultado en LN+ sobre la dolarización, dijo que se dará "naturalmente" en el marco de la "competencia de monedas". "El peso no va a desaparecer, pero lo que tenemos que hacer es que no siga creciendo", afirmó. Y sentenció: "Desde mi punto de vista me gustaría sacarlo, para no emitir".

“Estamos trabajando en darle una solución, por eso es tan importante. Yo te diría, la verdad, que la tarea de Bausili y Pablo Quirno es monumental porque están recreando toda una curva de pesos. Recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados, que nunca deberían haber estado en el Banco Central, vuelvan a estar donde tenían que estar, que era en el Tesoro. Porque la contracara de esos son los 45.000 millones de dólares que se robaron del Banco Central del gobierno anterior", afirmó también.

La reducción de la inflación, según Javier Milei

Respecto a la inflación, Milei consideró que "la tendencia sigue siendo a la baja", aunque reconoció que el proceso puede tener repuntes mientras se terminan de acomodar los precios relativos. Cabe señalar que para lo que fue junio, las consultoras calculan que fue cercana al 5%, algo mayor a lo que fue la de mayo de 4,2%.

"Hay algunas cosas muy interesantes de la forma en la cual nosotros hemos construido el proceso de desinflación. Para mí siempre es relevante tomarlo en la inflación mayorista, que es la que adelanta. Entonces, si vos te fijas, nosotros en diciembre tuvimos una inflación mayorista del 54%, eso anualizado te da una inflación del 17.000%. Si vos tomás la inflación del último mes que fue 3,5%, eso anualizado te da 50%. En rigor te da 51%, pero estoy redondeando. La verdad que el logro de bajar la inflación de 17000% a 50% es enorme", sostuvo.

Asimismo, se refirió al nivel de actividad económica, y dijo que "hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida". "Acá hay varios elementos que juegan. El primer tema es que venís de una economía que durante veinte años se estuvo comiendo el capital, por lo tanto, al haber poco capital en la economía, eso se traduce en niveles de productividad muy alta. Quiere decir que los proyectos en términos reales tienen retornos muy altos; eso es un disparador de la inversión. Ese es el primer punto. El segundo es que tenés un efecto de rebote. O sea, tenías el pánico; la gente en pánico no consume, se retrae, cuando pasó el pánico empieza a expandirse también. Además, tenés recomposición de salarios reales y de jubilaciones que le vienen ganando a la inflación".

"No solo eso, con lo cual tenés un efecto desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Y, por otra parte, una de las cosas que es muy importante, el corrimiento del sector público en la economía, el gasto público en términos reales, cayó 30%. Es decir, y, además, eso implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI. Ese ahorro ahora vuelve para que la gente lo pueda usar, no para que se lo esté comiendo el fisco. Esto no es un tema menor porque la parte interesante de esto es que nosotros discutíamos en diciembre la hiper y hoy estamos discutiendo los créditos hipotecarios. Digo, eso me parece que como cambio en el eje de la discusión no es trivial", concluyó.

