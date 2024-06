«No hay artículo que beneficie»: Axel Kicillof salió rápidamente a criticar la aprobación de la Ley Bases

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó fuertes críticas hacia la reciente sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, aprobados esta madrugada en el Congreso. En una entrevista con Radio 10, Kicillof cuestionó tanto el contenido de las leyes como las facultades delegadas que estas otorgan al Ejecutivo.

Falta de beneficios para la Provincia

Kicillof comenzó señalando que las nuevas leyes no traen beneficios para la provincia de Buenos Aires ni para los sectores medios, los comerciantes, las pymes y los trabajadores. “No hay un artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires, a los sectores medios, al comerciante, a las pymes, al laburante. El gobierno necesitaba mostrar que tenía alguna capacidad legislativa”, declaró Kicillof.

Críticas a las facultades delegadas

El gobernador también expresó su desconcierto respecto a las facultades delegadas que la Ley Bases otorga al Poder Ejecutivo en temas delicados como la economía y la energía. “No termino de entender a quienes le dieron al Poder Ejecutivo la potestad de no pasar por el Congreso en temas tan delicados como economía y energía”, planteó.

Impacto en las Inversiones y Soberanía

Kicillof criticó el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en el paquete fiscal, argumentando que este régimen permitirá que grandes inversiones sean discutidas en tribunales extranjeros, otorgándoles condiciones excesivamente favorables. “Lo que está planteando el RIGI es que toda inversión grande que entre por este régimen ahora se va a discutir en tribunales del exterior. Esto le da condiciones mucho más beneficiosas, es como que se saquen el Quini 6”, afirmó.

Acusaciones de ambición excesiva

El gobernador acusó al gobierno de Javier Milei de tener un “exceso de ambición” y criticó la manera en que se presentó el proyecto. “Es un Gobierno que tiene un exceso de ambición, como cuando llevaron esa ley Bases que era kilométrica y llevaron todo eso que había armado Sturzenegger y se lo encajaron llave en mano a Milei”, comentó Kicillof.

Apoyo a la oposición

Kicillof felicitó al bloque de Unión por la Patria (UP) por votar en contra del proyecto y aseguró que la iniciativa del Ejecutivo surgió como una “lista de Navidad” para los sectores más poderosos del país. “Era muy nociva, yo ya lo había planteado. Obvio nos pusimos a estudiarla y no había un solo artículo en beneficio de la Provincia, de los sectores medios trabajadores, no había y no hay. Se redujo en una versión más pequeña que consiguió la aprobación y repito lo mismo”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com