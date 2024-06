Manuel Adorni confirmó que “el 30 de junio habrá otra barrida y limpieza” de trabajadores estatales

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes nuevas bajas en los contratos del Estado previstas para el 30 de junio. “El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza”, sostuvo el funcionario en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada, en un marco de algarabía para el gobierno de Javier Milei tras la aprobación definitiva de la ‘Ley de Bases’ y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados.

En este sentido, el Gobierno nacional avanzará con otros cinco mil despidos de trabajadores estatales en el marco de la permanente revisión trimestral que se propuso desde la asunción del presidente Milei el 10 de diciembre último, consignó NA a partir información provista por fuentes de la administración de La Libertad Avanza.

Adorni, en tanto, descartó las cifras que manejan los gremios al asegurar que “no está el número definitivo” de despidos, y precisó que apuestan a la revisión de más de 70.000 contratos. “No está el número definitivo. Hay un universo de 70.000 contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23.000 que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente”, detalló el portavoz.

En la misma línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”. “El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino los que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tiene por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó.

A inicios del corriente mes, el propio Milei manifestó que los despidos en las oficinas públicas de todo el país continuarían. En el Latam Economic Forum, el Presidente afirmó que la “motosierra” de su Gobierno alcanzaría a 50.000 empleados públicos. De hecho, ya había anticipado esta medida a fines de marzo en el International Economic Forum of the Americas (IEFA), remarcando que su administración estaba revisando la continuidad de 75.000 empleados, de los cuales 25.000 ya vieron el final de sus contratos.

“Ya corrimos a más de 25.000 empleados del Estado, ahora vamos a despedir a 50.000 más”, dijo el mandatario nacional. Desde el inicio de la gestión de Milei se comenzó a revisar la situación de los empleados estatales. Cada área debe encargarse de la evaluación de sus trabajadores, y la lista de quienes no serán renovados es entregada al Jefe de Gabinete.

El Gobierno se enfocó en aquellos cuyos contratos vencen el 30 de junio, aunque afirmaron que “todos están en revisión permanente”. “Van a haber más despidos. Dijimos que íbamos a hacer una segunda evaluación, que terminará el 30 de junio. Este proceso va a continuar y será permanente. Revisamos el valor que agregan a las áreas que integran y si son aptos, de no cumplir, se los saca o reemplaza”, remarcó en su momento el mencionado Adorni.

Además, el Gobierno nacional no descarta también realizar cambios en las plantas de entes descentralizados como el Conicet, la Andes, el Enacom o la Superintendencia de Seguros. Cabe recordar que son entidades que ya han sufrido cambios rotundos, que derivaron en despido de personal, cierre de dependencias, entre otras medidas.

