Desaparición de Loan: Nos están tomando el pelo. ¿La política y la justicia buscan perejiles?

La declaración de la tía del pequeño Loan contando una historia absolutamente inverosímil, pero que fue avalada por el gobernador de la provincia de Corrientes, quien manifestó en su cuenta de X que la causa luego de semejante declaración estaba a un paso de su esclarecimiento, es una señal inequívoca que desde la política se está procurando darle un cierre inmediato a esta causa que conmociona al país entero.

Qué declaró la tía

"Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá", llegó a decir la mujer en una de las entrevistas que dio hablando sobre el caso que conmociona al país. Según los registros, la llamada habría sido a las 14:24 del 13 de junio.

Respecto a las últimas horas de Loan y el supuesto camino que hizo hasta un naranjal que quedaba a varios metros de la casa de su abuela, donde almorzó por última vez en el paraje El Algarrobal, declaró: "Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes".

Durante los primeros días de la investigación, Laudelina Peña estuvo cuidando de su madre, Catalina, abuela de Loan y madre de José. Sin embargo, la Justicia empezó con demora a sospechar de sus versiones, algo que sucedió con todos los participantes de aquella comida donde muchos no tenían trato.

También se conoció la captura del mensaje donde Laudelina invitó al matrimonio Pérez-Caillava a almorzar a la casa de Catalina, un diálogo que también generó elucubraciones. "Dice doña Catalina que te invita para mañana al mediodía para comer el pollo”, escribió la tía del niño. Este mensaje generó todo tipo de conjeturas, sobre todo porque en esa comida se sirvieron fideos.

"Me llevo a mi marido", fue la respuesta de Caillava, en referencia a Pérez. Luego, la funcionaria preguntó qué debía llevar, a lo que Laudelina respondió: "Lo que va a tomar".

Este viernes, la tía de Loan cambió rotundamente su versión y declaró que Carlos Pérez y María Victoria Caillava atropellaron al niño. “Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan”, mencionó, agregando que observó cómo el matrimonio lo cargó en la camioneta Ford Ranger blanca, creyendo que lo llevaban hacia el hospital

Asimismo, habría sostenido que el exmilitar y la exfuncionaria municipal la amenazaron con matarla si no decía que el pequeño se había perdido en el campo y si no plantaba la zapatilla para encubrir el crimen.

Cabe destacar que, previo a sus declaraciones de este viernes, Laudelina había brindado una entrevista testimonial a la Justicia provincial donde contó que efectivamente acompañó a los menores, incluido Loan, hasta la tranquera del campo, ubicada a unos 280 metros de la casa de la abuela del chico.

En este sentido, explicó que al llegar a ese punto decidió volver a la casa y dejar que el resto siguiera. Pero acá es donde llega la contradicción entre la declaración de la tía del menor y lo que contó el padre. La mujer había detallado que volvió a la casa y que luego recibió el llamado de Antonio Benítez, avisándole que Loan había desaparecido.

En ningún momento Laudelina contó que al volver de la tranquera ya estaba al tanto de lo ocurrido. Además, sería imposible que supiera de la desaparición, tal como contó el padre de Loan, si ella llegó hasta la tranquera y luego regresó, sin haber llegado hasta el naranjal donde el niño desaparece.

Lo grave de todo este zafarrancho, en donde la tía del menor brinda una declaración testimonial ante un fiscal provincial cuando la causa está en manos de la justicia federal, y más increíble aún, lo hace en la capital provincial y no en Goya, con una distancia mucho menor desde 9 de Julio, es la declaración del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, quien en su cuenta de X le dio veracidad a los inverosímiles dicho de Laudelina.

Gustavo Valdés, señaló en las últimas horas que “se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan. Esta declaración se da en el marco de los últimos dichos que hizo Laudelina Peña, tía de Loan, frente a la Fiscalía, en donde habría afirmado que el niño fue atropellado.

El gobernador también indicó que se encuentra en comunicación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para "seguir coordinando acciones".

"Hay un principio de resolución de este caso que nos tiene conmocionados a todos", agregó.

Sin mayores precisiones y con el argumento de no entorpecer la investigación, dijo en diálogo con TN que en la declaración de Laudelina “todo se hizo dentro del marco judicial, con su abogado defensor presente”.

"Es un paso pero queda mucho todavía por trabajar", sostuvo Valdés. "Es una declaración importante y testimonial en la prueba penal. Es bueno recordar que no está imputada, sino en libertad, pero a disposición de la justicia", cerró.

El caso Loan cada día sorprende más, lo de hoy es casi inexplicable, pero más aún que la política esté avalando todo este desaguisado que casi no tiene explicación.

*Con información de Perfil