Parque Nacional de las Montañas Azules, Australia

Las Montañas Azules forman parte de la Gran Cordillera Divisoria y se encuentran en un parque nacional a tan solo 90 minutos en coche del centro de Sídney. La región es patrimonio de la humanidad y alberga acogedores pueblos, cascadas, caminos y docenas de miradores con vistas espectaculares de acantilados y desfiladeros. La exploración del área se llevó a cabo gradualmente durante el siglo XVIII y principios del XIX, pero no se colonizó hasta que no se puso en marcha la industria minera en la década de 1860. El nombre de la región tiene su origen en el color que parecen tener las montañas vistas desde lejos. Este tono distintivo lo causan las ondas de luz azul que se dispersan en las partículas de polvo, el vapor de agua y las minúsculas gotas de resina oleosa que producen los eucaliptos que cubren las montañas.Puedes recorrer estos bosques de eucaliptos a pie a través de alguno de los numerosos caminos que atraviesan la zona. Estos caminos son adecuados para todos los niveles de dificultad y su longitud es variable. Muchos de ellos pasan junto a cascadas, zonas boscosas y crestas montañosas. Empieza por Echo Point, donde podrás disfrutar de unas magníficas vistas de Jamison Valley y de la impresionante formación rocosa de Three Sisters. Desciende al fondo del valle por la llamada escalera gigante. Aquí, en Scenic World, puedes tomar el funicular con mayor inclinación de Australia para volver a lo alto de las montañas. Wentworth Falls es uno de los puntos de referencia más conocidos de las Montañas Azules. Para disfrutar de una vista sin parangón, visita Govetts Leap, que tiene fama de ser uno de los mejores lugares de la región donde contemplar las salidas y las puestas de sol. Explora alguno de los pueblos y las antiguas haciendas para hacerte una idea de la vida en la región, o para refrescar tus conocimientos de historia de la zona. La mayor población es Katoomba, donde encontrarás numerosos restaurantes, tiendas y cafés. Vale también la pena visitar algunos de los pueblos más pequeños, como Leura y Blackheath. No te pierdas el Museo de Juguetes y Trenes de Leuralla o la Casa y Jardines Históricos de las Everglades, entre otras muchas fincas, antiguas y hermosas.Si prefieres vivir aventuras más extremas, puedes optar por la bicicleta de montaña, la escalada, el rappel o el barranquismo. Son varias las empresas que ofrecen formación, equipos y excursiones guiadas.Las Montañas Azules son una región de una extraordinaria belleza natural. Recorre uno de los muchos caminos forestales, explora sus encantadores pueblos y disfruta de unas vistas increíbles. Hay una línea regular de tren, entre la estación central de Sídney y Katoomba, que da servicio a todos los pueblos y ciudades de la región. El viaje en coche hacia el oeste es muy pintoresco e igualmente inolvidable. La mayoría de lugares ofrecen aparcamiento gratuito.

Fuente: expedia.es