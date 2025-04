Descubrí San Pablo en carnaval: arte, música y sabores únicos

San Paulo es probablemente una de las ciudades más subestimadas por los turistas, quedando relegada en las preferencias frente a otros lugares de Brasil, especialmente los destinos de playa como Rio de Janeiro y Salvador.



Sin embargo, la ciudad tiene una oferta que abarca a todos los perfiles y todas las edades, ya que integra el circuito de eventos de las grandes metrópolis mundiales, con acontecimientos tan diversos como el São Paulo Fashion Week, el Gran Premio de Fórmula 1, las Bienales de Arte y de Arquitectura, el Festival Internacional de Cine, conciertos de grandes artistas y festivales de música, como el Lollapalooza y, por supuesto, en esta época del año, el carnaval.

Una ciudad apabullante

Por sus dimensiones y cantidad de habitantes (es la ciudad más poblada de América Latina) San Pablo puede resultar apabullante. El punto para orientarse es la Avenida Paulista; sus alrededores contienen numerosos negocios, galerías de arte, teatros, cines, pubs, hoteles, cafés, librerías y restaurantes gourmet.

Desde la Avenida Paulista se puede llegar a cualquier otro lugar de la ciudad, en colectivo o en subte, y queda a una distancia caminable del Centro Histórico.





Un sitio de especial interés es el Museo MASP. El edificio es una caja de concreto que parece estar suspendida en el aire, sostenida solamente por cuatro pilares. Cuenta con más de 8000 obras siendo una de las principales colecciones de América Latina.

La más brasileña de las fiestas

El carnaval es la fiesta brasileña por excelencia. Si bien su origen es europeo, las influencias indígenas y africanas le imprimieron su carácter único, marcado por el colorido y la exuberancia.





En San Pablo el carnaval se celebra de dos formas: en el Sambódromo de Anhembi (proyectado por el célebre arquitecto Oscar Niemeyer e inaugurado en 1991), con el desfile de las “escolas” y en las calles, donde sucede la expresión más popular con las bandas (“blocos”) que tocan música en vivo.

Babel gastronómica

San Pablo es reconocida como una de las principales capitales gastronómicas del mundo. Su riqueza reside en los aportes de distintas culturas culinarias, generados por diferentes olas de inmigración a lo largo de los siglos.



Para apreciar esa mixtura, es obligada la visita a uno de los más tradicionales puntos gourmet de la ciudad: el Mercadão de Sao Paulo, como es conocido. Allí es posible encontrar verduras, legumbres y las frutas más exóticas, todo tipo de carnes, aves, pescados y mariscos, pastas, quesos, dulces, especias y productos importados de primera línea.



Además de dejarse deslumbrar con la variedad y el colorido de los distintos puestos, el mercado es el lugar para probar dos clásicos: el “pastel” de bacalao (una especie de empanada que, si bien se come en todo el país, en el mercado destaca por su gran tamaño) y el sándwich de mortadela, a esta altura todo un mito de la gastronomía paulista. Esta versión dista mucho de la que conocemos en Argentina, no solo porque es gigante y lleva queso si no y muy especialmente porque ¡es caliente!



Fusión italiana-brasileña

Los italianos fueron los primeros inmigrantes en llegar en gran número, trayendo consigo recetas y tradiciones aún hoy mantienen vivas las nuevas generaciones.

El restaurante Neto (ubicado en el JW Marriott Hotel São Paulo) es un ejemplo de fusión italiana-brasileña para amantes de la alta gastronomía.



Reastaurante Neto

A partir de ingredientes locales, el chef Ícaro Rizzo reinterpreta recetas que, en su caso, son herencia y tradición familiar, lo que queda muy claro desde el nombre mismo: neto en portugués significa nieto.

Algunos de los platos más destacados son la lasaña con miel de abeja jataí, queso de cabra, nuez de Brasil y trufa negra y el crudo de atún acompañado de huevas de mujol, aguacate, avellanas y limón.



Lasaña

Como corresponde a una carta de cocina italiana, entre los postres sobresalen los helados artesanales especialmente los de gustos autóctonos como jabuticaba, açaí y cambuci.

Cocina paulista, entre el campo y la costa

Con tanta diversidad y mixtura, ¿cómo identificar la auténtica cocina paulista? Un lugar para hacerlo es sin dudas Terraço Jardins, el restaurante del Renaissance São Paulo Hotel, especializado en cocina brasileña y reconocido como el mejor restaurante de hotel de Latinoamerica 2024 en los prestigiosos World Culinary Awards 2024.



Restaurante Terraço Jardins

Su chef, Raul Vieira privilegia los ingredientes nativos valorizando a los pequeños productores locales y ayudando a fortalecer la historia y cultura propias. El menú que ha diseñado surge de la investigación constante sobre la cocina paulista, y, especialmente, de sus influencias Caipira (del campo) y Caicara (de la costa).

Del interior vienen los ingredientes de temporada, recién cosechados, las vasijas de barro, la elaboración lenta y las recetas familiares reinterpretadas, mientras que del litoral son los mariscos, el pescado fresco y los ingredientes sencillos.



Ñoquis de plátano

“No cocino para recibir premios (¡si llegan, serán bienvenidos!) si no por el placer de celebrar vivir bien. Me gusta que mis platos cuenten historias y creen momentos para compartir”, dice convencido y resume el que, tal vez, sea la mejor manera de conocer un destino.

Fuente: ELLE