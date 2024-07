Estilo Para Ti: 4 looks de oficina de alto impacto

Look 1: Súper trendy



La pollera pantalón emula una silueta moderna y casual. Se convirtió en el must have de esta temporada. Si querés lograr un look con espíritu joven y dinámico, no dudes en adoptarla.



Campera desmontable que se convierte en chaleco con estampa ikat, polera tejida, pollera pantalón y botas altas de cuero (@mishkabuenosaires).



Look 2: Mix de colores



Un look a todo color compuesto por una exquisita combinación de colores. El amarillo es un tono que logra iluminar cualquier outfit, pero si querés lograr un estilismo de alto impacto combinalo con el celeste pastel, delicado y muy chic.



Blazer de paño amarillo, camisa rayada, chaleco, pantalón ancho con pinzas y gorra (@bluesheep), cinturón gris de gamuza (@mishkabuenosaires) y ballerinas de cuero charolado (@fiskynzapatos).



Look 3: Accesorios protagonistas



Si el traje te parece una opción demasiado obvia y aburrida, sumale accesorios de moda para levantar el look. La corbata, por ejemplo, es una buena herramienta ya que aporta elegancia y estilo al outfit. También podés combinarlo con un suéter metalizado que es la última tendencia en el street style.



Traje de saco y pantalón con suéter metalizado (@naimaoficial), anteojos de lectura con marco cuadrado (@hardem_official), anillos (@theofficialpandora) y zapatillas urbanas (@adidasar).



Look 4: Eterno escocés



El tradicional escocés se renueva constantemente entrando en el nuevo lenguaje contemporáneo. Además es un tejido perfecto para los looks de trabajo. Este año el traje se moderniza apostando a nuevos cortes, chaquetas oversize y pantalones diferentes logrando una silueta renovada, elegante y muy chic.



Conjunto de tres piezas de blazer cruzado, chaleco y pantalón cargo combinado con una camisa de seda (@awadaoficial), antejos de sol (@hardem_official) y mocasines (@fiskynzapatos).

Fuente: Para Ti