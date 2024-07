Redrado y un duro pronóstico tras los anuncios económicos: "Todavía no hemos tocado piso"

El ex titular del Banco Central de la República Argentina, Martín Redrado, brindó un tajante análisis sobre los recientes anuncios del equipo económico del Gobierno encabezado por el ministro Luis Caputo e insistió en la importancia de avanzar en la salida del cepo, aunque deslizó un pronóstico poco alentador para el corto plazo.

En declaraciones radiales, Redrado cuestionó al Ejecutivo por no levantar el cepo cambiario y vaticinó que si no se realiza "no van a venir inversiones" a la Argentina.

"Faltan reservas; lo que yo planteó es salir del cepo con una dinámica de levantar una a una las restricciones puestas en los últimos 3 4 años por el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV), con una secuencia para ir levantando esas restricciones. Si no se levanta el cepo, no van a venir inversiones", advirtió el economista.

Las definiciones llegan a poco de la Ley Bases y algunas definiciones que dio Caputo para llevar tranquilidad a los mercados.

Las definiciones de Caputo para llevar tranquilidad al mercado

"Hay una realidad fáctica: no hay dólares para levantarlo inmediatamente. Los extremos no son buenos. Pero sí se puede plantear un sendero para que comerciantes y empresarios sepan hacia dónde vamos", agregó.

En ese sentido consideró que "estamos en un círculo vicioso y propongo pasar a uno virtuoso de estabilización, crecimiento económico y salida realista del cepo. Argentina para crecer necesita que crezcan el consumo y la inversión. Y los dólares genuinos vienen de las inversiones y las exportaciones".

Acerca de la discusión sobre si es posible o no levantar el cepo, como señalan respectivamente Ricardo López Murphy y Carlos Melconian, Redrado planteó una posición intermedia: que Caputo y Bausili "definan un sendero para que cada día haya menos restricciones".

La aprobación de la Ley Bases

Para el Gobierno, la primera aprobación en el Congreso -Ley de Bases y el paquete fiscal- significa mucho más que una victoria política: es oxígeno justo cuando el plan económico empieza a generar dudas entre los propios seguidores.

Con un Banco Central que no puede sostener el nivel de reservas a pesar de estar atravesando el momento del año en que típicamente se goza de una holgada entrada de dólares del agro y con una situación fiscal que da claras señales de agotamiento de la "licuadora" -al punto que en junio ya se prevé un regreso del déficit primario-, el mercado está demostrando sus dudas con una baja en el volumen de depósitos en el sistema bancario y con una nueva corrida hacia el dólar.

Es por eso que la aprobación del paquete legislativo resulta vital para el plan de Toto Caputo: puede ayudar al ingreso de dólares -en el corto plazo, por la vía del blanqueo de capitales, y a mediano plazo por las inversiones del RIGI- y también supone un alivio para las arcas del fisco.

Solamente la restitución de Ganancias representa el ingreso de fondos equivalentes al 0,4% del PBI, según la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Y esto habilita a Caputo a cumplir su promesa de reducir la alícuota del criticado impuesto PAIS.

Con información de www.iprofesional.com