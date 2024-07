Susana Giménez reveló el tierno gesto que tuvo Lionel Messi la primera vez que se vieron: “Me emociono”

Susana Giménez estuvo en el Hard Rock Stadium de Miami para ver junto a Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, el triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0 ante Perú por la tercera fecha del grupo A de la Copa América 2024.

Desde allí, la diva recordó el primer encuentro con el astro argentino y reveló cuál fue el tierno gesto del futbolista que la dejó impactada.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y parece que él estaba con sus amigos, estaba (Guillermo) Coppola también, en otra mesa”, comenzó relatando la conductora en diálogo con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky para la transmisión de Telefe.

En esa línea, siguió: “No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”.

“Llego, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’”, añadió. Acto seguido, Susana recordó las palabras de “La Pulga” que le generaron ternura: “‘La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa”. Ella le contestó: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

Por último, cerró destacando la excelente relación que tiene con la mamá del capitán de la selección argentina: “Hoy estoy con ella. Estoy con Celia. Es un amor”.

“Mandarte un beso grande, que lo disfrutes mucho y te espero por acá, cuando andes por Miami nos juntamos. Te mando un beso, cuidate y lo mejor”, cerró.

Agradecida, Susana le dijo: “Gracias mi ídolo adorado. Gracias por la camiseta. Te quiero tanto como el resto del mundo. En cuanto llegue a Miami te voy a ir a ver jugar”.

Fuente: TN