Para Malena Galmarini, Milei «se dejó encandilar por las luces del cabaret» y el balotaje «es un trampa política»

En el 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, Malena Galmarini, ex presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), expresó sus opiniones sobre las políticas implementadas por el presidente Javier Milei en sus primeros meses de gestión. Galmarini también realizó una autocrítica sobre el peronismo y sus representantes, subrayando la necesidad de volver a las raíces del movimiento.

«Yo lo veo hoy a Milei y creo que se dejó encandilar por las luces del cabaret«, declaró Galmarini en una entrevista con Laca Stream. «Él llegó diciendo que éramos la casta, que no iba a usar el avión presidencial ni la Quinta de Olivos, y resulta que miran Netflix en Olivos, se junta con periodistas«, añadió la dirigente.

Galmarini, esposa de Sergio Massa, también criticó la vida en la Quinta de Olivos: «Yo siempre dije que Olivos te encierra. Te compran la comida, te la hacen, te dicen cómo te tenes que vestir, tenés un jardín enorme, unos inmensos muros que te separan de la gente. Ya no sabés si hay baches o si hay inseguridad porque andás en helicóptero».

Además, la ex titular de AySA destacó la importancia de la representación y la militancia en el peronismo actual: «La militancia de hoy necesita más conducción, más de sus representantes, salir del chiquitaje de las internas y entender que está en juego el futuro de los argentinos y argentinas, no de la Patria porque a veces suena lejos. No terminamos de entender que es el futuro de nuestros hijos e hijas».

En relación con el comportamiento de Milei en la arena internacional, Galmarini afirmó: «Si sos Presidente de la Nación y vas al G7, tenés que ir limpio, descansado y bien vestido. Sos representante de un país». También cuestionó las declaraciones de Milei sobre la posibilidad de recibir el Premio Nobel de Economía: «Dijo que iba a recibir el Premio Nobel de Economía por reescribir la teoría de no sé qué cosa. Pero yo lo que me pregunto es si tiene tiempo para eso. Cuando a uno le preocupa la gestión pública, deja hasta la salud».

Galmarini aprovechó la ocasión para reflexionar sobre lo que Juan Domingo Perón diría hoy: «El último Perón no le diría nada a él, nos diría mucho a nosotros». Subrayó la necesidad de que el peronismo se reorganice y vuelva a conectar con sus bases.

En cuanto al desempeño electoral de Unión por la Patria (UxP) y la candidatura de Massa, Galmarini comentó: «A nosotros no se nos va la vida en una elección. Sabíamos que las posibilidades eran remotas». Sobre el balotaje, opinó: «Después de la primera vuelta, se juntaron el segundo y el tercero en esta trampa que es el balotaje. Es una trampa que los políticos les ponemos a la gente. Es uno de los intentos que hizo la democracia para fortalecer la legitimidad, la legalidad».

Finalmente, Galmarini concluyó con una reflexión sobre las encuestas electorales: «Si uno hace las encuestas poniendo la primera vuelta como posibilidad, nos sigue dando 42,38%. Milei se llevó todo el PRO o la mayoría del PRO, y tampoco es que con eso sostiene un 56%. El balotaje es una trampa política. Es un intento de la política en esta nueva democracia de conseguir niveles de aprobación«.

Estas declaraciones de Malena Galmarini resaltan las críticas hacia la gestión de Javier Milei y la necesidad de una renovación dentro del peronismo para enfrentar los desafíos políticos y sociales actuales.

Con información de www.elintransigente.com