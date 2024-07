Las ex “Patito Feo” Laura Esquivel y Brenda Asnicar dieron un show en Italia: las fotos de la presentación

Laura Esquivel y Brenda Asnicar se presentaron con sus proyectos solistas en Teenage dream de Fiera Milano Live, el festival que se desarrolla en Italia. Las artistas aprovecharon esa coincidencia para cantar los éxitos de Patito Feo, la ficción que las catapultó a la fama internacional.

En sus redes sociales, ambas se mostraron felices y expresaron su gratitud para con el público. Además, compartieron fotos de la emotiva presentación.

La ficción se emitió entre los años 2007 y 2011, y alcanzó un reconocimiento mundial. Esquivel y Asnicar fueron dos grandes exponentes de la ficción, ya que interpretaron a Patricia “Patito” Castro y Antonella Lamas Bernardi, respectivamente, las líderes de los bandos de las Populares y Divinas.

El posteo de Laura Esquivel tras su presentación en Italia

“Ayer fue un día inolvidable. No puedo expresar todo lo que siento... así que en los próximos días les voy a ir compartiendo un poco de esta hermosa locura en Italia”, escribió junto a una seguidilla de fotos.

Acto seguido, hizo un racconto de los momentos más importantes para ella. “14 mil personas vibrando la misma emoción”, expresó junto a una foto en la que se veía al público desde el escenario.

Luego mostró un video de su ingreso al escenario y aseguró: “Cuando realmente todos mis miedos desaparecieron porque el amor que me dieron fue inmenso”. “Después de darlo todo jajaja”, comentó junto a un video en el que se tiraba al piso.

Finalmente, compartió una foto junto a Brenda Asnicar y expresó entre emojis de corazones: “Reencuentro con ella”. “Saluditos finales”, concluyó junto a una foto con su público.

El posteo de Brenda Asnicar tras su presentación en Italia

Brenda Asnicar también quiso expresar su emoción por presentarse en un escenario de Italia. “Una ciudad más, otra noche inolvidable que me regala la vida, y solo siento gratitud a todos los que lo hicieron posible, a todos los que me acompañaron y estuvieron ahí. Y a quienes siempre me sostuvieron cuando más los necesité”, escribió junto a una seguidilla de fotos.

Acto seguido, añadió: “Gracias a todas esas personas que estuvieron a cada canción, cada sonrisa, todo, quedará en mi corazón para siempre, Milano 💜 29/06/24″.

A modo de cierre, compartió un texto que dice: “Eres esa chica a la que le vuelven locas las flores, porque tienes una alma bien llena de ellas, porque aunque te apagues de vez en cuando, luego vuelves a brillar mil veces más bonito, porque tienes el corazón de una guerrera, la sonrisa más hermosa e inquebrantable, terca como tú sola, y carajo, no sé cómo haces para ser tan valiente y enamorar”.

Fuente: Diario Show