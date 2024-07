Federico Angelini se hamaca y juega al mediador entre la madre Patricia Bullrich y el padre Mauricio Macri

El PRO cuenta las horas para la definición de la presidencia de la asamblea partidaria y el oriundo de Santa Fe, Federico Angelini, se hamaca para mantener la maternidad de Patricia Bullrich y la paternidad de Mauricio Macri. La presidenta amarilla en la provincia, la vicegobernadora Gisela Scaglia, ya movió para el lado del expresidente.

“Federico es un mediador”, se esperanza un cercano del subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad nacional. Es que el exdiputado reconoce como jefe político a Macri, pero es funcionario de Bullrich. Está, realmente, en una posición política incómoda.



Angelini apuesta a que el partido no se rompa este jueves, que Macri y Bullrich lleguen a un acuerdo y que la interna de proporciones se serene. Es optimista el rosarino. Sabe que más de un bullrichista lo considera parte del otro bando. Si el PRO se parte, Angelini no puede mantenerse en los dos barcos.



“Nadie nos pidió la renuncia, pero si llega se entiende”, se ataja un entornista del funcionario. Las reglas del juego son claras. Pese al optimismo y al juego del medio que proponga, Angelini no tiene mucho margen de acción si la cosa estalla en mil pedazos entre su mamá y su papá.

Federico Angelini, entre dos bandos

En los últimos tiempos, como viene relatando Letra P, Angelini cosechó mensajes ambiguos desde la ministra y el expresidente. El santafesino, cuando Bullrich era candidata a presidenta, le oficiaba de armador en el interior. Tenía centralidad y diálogo permanente con ella. La mala performance electoral de Bullrich derivó en cuestionamientos hacia el rosarino, lo que generó un enfriamiento del vínculo por entonces.

Sin embargo, con habilidades de ave fénix, Angelini recuperó terreno y fichó en Seguridad, con injerencia importante en Santa Fe, donde se necesitan todos los fierros de dicho Ministerio. El exdiputado se convirtió en un interlocutor válido entre Bullrich y el gobierno que lidera Maximiliano Pullaro, y reacomodó su relación la ministra.

Con Macri le pasó algo parecido. Su grupo político confiaba que el expresidente pondría algún pero para evitar que la “larretista” Scaglia se quedara con la presidencia del PRO provincial. No solo no lo hizo, sino que le dijo a la vicegobernadora que no pensaba meterse. Macri hizo una de Poncio Pilato en Santa Fe y alentó la competencia interna.

Con la mira fuera de Santa Fe

Con poco juego político en el frente Unidos y una derrota interna, Angelini viró su mira a la escena nacional. Se concentró en la gestión y en una defensa irrestricta al presidente Javier Milei. Con un ojo y medio en 2025, el PRO alienta la construcción de una sociedad con La Libertad Avanza (LLA).

Prueba de ello fueron sus movimientos en el acto del Día de la Bandera, que se realizó en Rosario el 20 de junio. Angelini ingresó a la zona del acto pegado al jefe de Gabinete Guillermo Francos y Bullrich. No le va a resultar fácil porque la llave del armado de LLA en Santa Fe la tiene la diputada Romina Diez, amiga y jugadora de Karina Milei.

Desde el esquema libertario ya ponen los codos ante las apetencias de Angelini. Sus rivales políticos en la provincia aseguran que el funcionario hizo hasta lo imposible para entrar a la movida que lideró Karina en Rosario. Su entorno lo niega.

CON INFORMACION DE LETRA P.