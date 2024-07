Jimena Barón habló de la convivencia con Daniel Osvaldo en pandemia: "La buena onda duró 15 minutos"

La historia entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo es larga, y tuvo sus idas y vueltas aun después de su separación hace ya cuatro años. Los famosos habían sorprendido al mostrarse conviviendo brevemente en la cuarentena por el Coronavirus, y en las últimas horas Jimena rompió el silencio sobre la verdad de ese difícil momento.

La confesión de Jimena Barón sobre su casi vuelta con Daniel Osvaldo

Después de años separados, Osvaldo y Barón parecían haber decidido darse una segunda oportunidad, mostrándose juntos en la casa del exfutbolista junto a su hijo en común, Morrison, durante el aislamiento. Sin embargo, pocas semanas después La Cobra fue vista abandonando la residencia, y este miércoles explicó por qué.

"En la pandemia no volví, fui a la casa por una cuestión de espacios a recuperar mis cosas de noche cuando dormía, nunca lo conté, lo cuento acá, basta", comenzó a explicar en Olga, la radio digital de Migue Granados. "No fui a buscar mis cosas, tenía a mi hijo en un departamento así (hace la seña de pequeño) y se me complicó", se corrigió.

"Era una casa de cuatro pisos en Banfield, comimos asado y en algún momento sí dije: 'Momo que no tiene un pu... recuerdo de nosotros buena onda'. La buena onda duró 15 minutos y nos retiramos con todas mis cosas", reconoció Jimena sobre lo poco que duró la cordialidad entre los dos.

