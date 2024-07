Cami Mayan rompió el silencio sobre Mac Allister y su participación en la Copa América: “Me entero de todo”

Argentina pasó a las semifinales de la Copa América tras vencer por penales a Ecuador, después de otra actuación formidable de Emiliano “El Dibu” Martínez. En ese contexto, Camila Mayan reveló si ve o no los partidos de la Selección, donde juega su exnovio, Alexis Mac Allister, quien la engañó con Ailén Cova.

En diálogo con Revista Gente, la influencer contó todo. “No estoy viendo los partidos. No hay nada que me interese para ver, la verdad”, lanzó. “Yo hago mi vida y me mantengo en la mía”, explicó la columnista de Patria y familia (Luzu TV) tras la consulta del periodista.

Acto seguido, aclaró: “Inevitablemente, obvio que me entero de todo. Y la mejor, obviamente la mejor”. “Yo trato de seguir mi vida por mi cuenta y no meterme ahí“, cerró.

Fuente: TN