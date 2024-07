Turco Naim publicó una foto hot mostrando sus abdominales tras su separación con Emilia Attias

El Turco Naim impactó a sus seguidores con una foto sin remera, mostrando sus abdominales y tatuajes. La imagen generó una oleada de comentarios por su destape sexy.



Entre los comentarios se destacan: “Te doy como cajón que no cierra”, “Cuando esté soltero no diré nada, pero habrá señales”, “Estás bañado en formol”, “Sos una bomba total”, “Bebote, qué bien se te ve” y “Qué Dios bendiga ese cuerpo”.

Este posteo llegó tras un video de la modelo al borde de la censura, en donde se la vio con una tanga ultra cavada y sin corpiño, cubriéndose con una camisa blanca abierta.



Turco Naim mostrando sus abdominales.

Se revelaron problemas entre Emilia Attias y el Turco Naim en la intimidad

Emilia Attias y el Turco Naim se separaron después de 20 años de relación. Yanina Latorre reveló el nombre del tercero en discordia y mencionó problemas de intimidad como uno de los motivos que habrían llevado a Attias a una aventura con Nicolás Francella.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por su hija. Un día llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un estado complicado. Además, la depresión lo llevó a hacer cosas negativas. Ella llegó un día y lo echó. La pasó mal por años. Él sin trabajo, ella bancando todo, encima sin sexo”, comentó en LAM (América).

Continuó diciendo: “Ella trabajaba y le reclamaba sexo, que él no le daba porque estaba deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy atractiva, madre. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo pruebas. La banco a ella. Él, mayor, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, espléndida, con hormonas a full...”.

Fuente: Pronto