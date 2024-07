María Eugenia Vidal cuestionó la Llegada de Federico Sturzenegger al Gobierno: «No sé si Luis Caputo le tendrá celos»

María Eugenia Vidal, diputada nacional, abordó diversos temas candentes de la política argentina, incluyendo la reciente designación de Federico Sturzenegger como ministro nacional y la gestión de Luis Caputo. «Queremos creer que esta vez va a funcionar y que vamos a salir adelante», afirmó Vidal, quien también discutió la postura del PRO respecto al apoyo a Javier Milei.

En el programa televisivo de Mirtha Legrand, Vidal señaló: «El PRO acompaña todo lo que haga Milei que esté dentro de nuestras propuestas de campaña». No obstante, subrayó que el partido decidió mantenerse independiente en lugar de fusionarse con La Libertad Avanza, como había propuesto Patricia Bullrich. «Esta semana se discutió si el PRO desaparece como partido y pasa a ser parte de La Libertad Avanza o si seguimos siendo el PRO y eventualmente hacemos una alianza», explicó la exgobernadora de Buenos Aires.

La diputada recordó que durante la asamblea partidaria, 170 de los 190 asambleístas votaron a favor de conservar el PRO. «Incluso Horacio Rodríguez Larreta, aunque no es asambleísta, sus representantes votaron a favor de que el PRO siga siendo PRO», señaló Vidal. Además, pidió que «el Gobierno nacional cumpla el fallo» de coparticipación sobre los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, reforzando la posición del partido en este aspecto.

Vidal alagó y también criticó a Federico Sturzenegger

Consultada sobre Federico Sturzenegger, Vidal comentó: «Es un economista valioso (…) muy formado. No sé si Luis Caputo le tendrá celos, esperemos que no. No hay margen de peleas para el Gobierno. Hay que resolver problemas muy urgentes». A pesar de que la exministra de Desarrollo Social de CABA reconoce que el rumbo económico es «muy doloroso», a la vez enfatizó que «es un dolor» que tiene «sentido», ya que las políticas de ajuste luego traen buenos resultados a futuro.

Los proyectos y la visión de Sturzenegger

Federico Sturzenegger, en su nuevo rol como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, subrayó la importancia de «la agenda de la libertad económica». En sus primeras declaraciones, afirmó que «a más leyes, menos Justicia hay» y expresó su intención de reducir la sobrecarga de normas y regulaciones para promover la actividad económica, el empleo y el crecimiento.

Sturzenegger también destacó la necesidad de transformar el Estado, apoyándose en la ley de Bases que otorga al Gobierno un año para implementar reformas. «Cada peso que gasta el sector público es un peso que alguien paga, ya sea con impuestos o con impuesto inflacionario», afirmó, subrayando la austeridad fiscal como un principio clave de su gestión.

Uno de los proyectos prioritarios del expresidente del Banco Central es la ley Hojarasca, que significa la eliminación o modificación de un compendio de leyes obsoletas que considera que afectan el derecho de propiedad. «Esperamos un muy lindo debate en el Congreso», dijo el economista anticipando una vibrante discusión legislativa. Este proyecto es visto como un primer paso crucial para retomar una agenda legislativa activa después de la ley Bases.

En cuanto a su equipo, el exdiputado del PRO y expresidente del Banco Ciudad confirmó a Martín Rossi como secretario de Desregulación y a Maximiliano Fariña como secretario de Transformación del Estado. Ambos economistas, con destacada formación académica y experiencia en gestión pública, estarán acompañados por el abogado Marcelo Hernández y el ingeniero Alejandro Tamer. Este equipo multidisciplinario busca descomprimir el tamaño del sector público y avanzar en las reformas propuestas.

