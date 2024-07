¿Y si blanquean? Majo Martino festejó su cumpleaños y… ¡apareció Facundo Moyano a puro mimo!

¿Ya está? No, ni ahí. Pero el blanqueo de Majo Martino está al caer. La panelista de Carmen Barbieri en su programa de Canal 13 tiene todo listo y, según dicen, en breve contará lo que siente por Facundo Moyano, el ex de (entre otras) Nicole Neumann y Eva Bargiela.

Esta vez, la parejita dio ese paso al frente en el cumpleaños de la morocha, en el que estuvo casi “media” farándula. Ella se mostró feliz y casi “enamorada”. Pero nada de confirmar romance por estas horas.

Majo y Moyano se conocen hace varios años, pero ahora que los dos están solos fueron al frente en una relación en la que ya pasó algo hace un tiempo. “¿Con Majo qué pasa? Venís seguido a lo de Carmen”, le preguntaron a él. “Está todo perfecto, es amiga y nos reímos de los rumores”, sostuvo el hijo de Hugo Moyano.

“Por supuesto que hay un histeriqueo, él me invita a cenar. Ahora está separado, yo también, nosotros nos conocemos de antes y siempre fue buena onda”, firmó Majo, acompañando la misma hipótesis que el gremialista y ella están cerquita.



“La relación entre ambos habría nacido a fines de mayo cuando coincidieron en una cena organizada por Mimi, la mujer de El Tirri, y Jerónimo Moyano. El sábado 29 de junio, él recibe el regalo, sube una historia y pone: ‘El mejor regalo’. Vieron juntos el partido. Él llevó pochoclos y ella le agradeció con un corazón. Ambos subieron historias al mismo tiempo y coincide la mesa de fondo”, dijeron varios chimenteros.

La separación de Facundo Moyano

Por estas horas, Moyano pasa por momentos complicados en cuanto a su ex, Eva Bargiela. El divorcio va de la peor manera. Y ella empezó algo con uno de los hijos del Cholo Simeone, Gianluca. “Ella es una mujer hermosa que se merece lo mejor. Se merece ser feliz con alguien que la quiera. No me enteré de su romance con Simeone por ella, pero estaba al tanto. Sabía”, cerró Moyano.



Por estas horas, en la justicia, se dirime la forma en la que la pareja llegará al final de la peor de las maneras. “Ella no quiere saber nada con arreglar, y por eso se la complicó en la división de bienes. Será complejo, una guerra lo que se viene”, informan.



Locho Loccisano, en tanto, fue la última pareja de Majo. Se conocieron en El hotel de los famosos y desde allí llegaron a convivir: “Quiero contarles que nos separamos, decidimos hacerlo aún amándonos pero creemos que es lo mejor para nosotros en este momento de nuestras vidas, aunque duela”, fue el cierre de la pareja.

