Un profesor ventiló lo que nadie se imaginaba de Matías Defederico y dejó sin palabras a Cinthia Fernández

Matías Defederico fue a la escuela de sus hijas para presenciar el acto del Día de la Independencia y realizó un extenso posteo en el que remarcó lo contentas que se pusieron las nenas al verlo. Sin embargo, lo que nadie se esperaba en la publicación era el comentario de un profesor de fútbol que ventiló un dato inesperado sobre él y que sorprendió a todos sus seguidores, especialmente a Cinthia Fernández y sus fanáticos.

El hombre mencionó que el deportista es un gran padre, y que lo pudo comprobar con sus propios ojos. “¡Grande Mati! Soy profe y me tocó enfrentarlas varias veces jugando al fútbol y siempre te veía presente. Ahí entendí que no todo es como lo cuentan en la tele. Abrazo grande de gol”, expuso.

Esta historia les sacó una sonrisa a Defederico y a quienes le tienen aprecio, ya que durante años fue duramente cuestionado por su rol frente a Charis, Bella y Francesca, y por pasar apenas 55 mil pesos de cuota alimentaria. Sin ir más lejos, la mediática lo trató de rata en varias oportunidades.

Qué dijo Matías Defederico sobre su nueva etapa como padre tras haber firmado la paz con Cinthia Fernández

Tras haber visto el acto escolar de sus hijas, el exjugador profesional hizo un extenso posteo en el que habló de su nueva vida lejos de los escándalos y los escraches de Cinthia Fernández.

“12 de julio festejando el 9 de julio, día muy importante para nuestra Patria y para nosotros 4 también. Y lo resumo en sus palabras: ‘Pá, pudiste venir’. Siempre estuve hijas, siempre desde el lugar que me dejaron estar. Las cosas se acomodaron y con el tiempo entenderán el porqué. Es un día muy feliz para mí y seguramente para ustedes también, lo vi en sus ojos, en sus palabras y abrazos”, expresó emocionado.



Luego, agregó: “Seguiremos haciendo nuestro camino y saltando obstáculos que se interpongan en nosotros, con calma, con paz y con mucha paciencia que todo siempre llega como el día de hoy. No entra en mi pecho la alegría de poder acompañarlas. Siempre quise estar, pero a veces la vida pone un precio, y como dice un viejo amigo ‘el que tiene precio es barato’. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y esta no me la saca nadie porque me han ensuciado muchísimo. También la peleé y me la merezco por las noches que las lloré, por los días que sufrí de no poder estar, por la salud mental que me llevó este tiempo. Pero hoy estoy orgulloso de ustedes por aguantar y de mi mismo también. Son lo mejor de mi vida las 3 y siempre estaré agradecido de ser su papá”.

