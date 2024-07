Se Agudiza La Tensión: Los Sindicatos De La Industria Aceitera Convocan Una Huelga Masiva Contra El Impuesto A Las Ganancias

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) que representan al sector aceitero anticiparon que comenzarán una jornada de paro de actividades el miércoles 24 de julio próximo en contra de la vuelta del impuesto a las Ganancias, que recientemente lanzó el Gobierno nacional.

Cabe destacar que en concreto este tributo quedó reintroducido en la normativa a implementarse en el mismo momento de quedar aprobada la Ley Bases, hace apenas dos semanas en el Congreso, y que también tiene incorporado entre su articulado el tan controvertido paquete fiscal. «Un genocidio para la clase trabajadora», así definieron a la Ley de Bases desde el sector aceitero.

Si bien las entidades anticiparon sobre el paro dentro de 10 días, no descartaron que haya más de una jornada de medidas de fuerza en reclamo por el descontento que genera la medida. Para comenzar, se reunirán el 24 de julio en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, y allí unificarán un plan de lucha y reclamos sectoriales.

«Los derechos conquistados en los últimos años de lucha obrera contra la tercerización, el uso del sistema de contratistas y distintos fraudes para precarizar a quienes trabajamos, la destrucción de los salarios y la derogación del impuesto al salario, que iniciamos excluyendo los turnos rotativos, hoy son atacados por la política del gobierno nacional», señaló el documento sindical.

El comunicado también enfatizó en la importancia de la industria y el impacto negativo de medidas de las diferentes gerencias. «Hemos conocido en forma directa, como el resto de la clase obrera, el impacto que las políticas neoliberales de los años ‘90 tuvieron sobre nuestras vidas y las de nuestras familias: desocupación, depresión, hambre, destrucción de la industria nacional, una precarización de la vida que muchos padecen hasta hoy. No vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Ya lo vivimos y no queremos volver a vivirlo”, reafirmaron los firmantes.

El enojo de los aceiteros con las medidas de Javier Milei

También se enfocaron en las medidas aplicadas por el Gobierno del presidente Javier Milei en lo que va de este año. «Este gobierno nacional debutó con una devaluación, una estampida de precios de alimentos y desde allí un sinnúmero de políticas económicas que lo único que buscan es intentar bajar los salarios, quitar derechos a los trabajadores y generar desocupación”, señalaron con dureza.

«Un presidente que hasta el hartazgo sostuvo que no aumentaría los impuestos, pero no sólo los aumentó, sino que hoy ha vuelto a instaurar el impuesto a las ganancias, siendo que el salario no es ganancia», apuntaron directamente contra Milei y su equipo.

Los sindicatos en defensa de lo conquistado se levantan en reclamo organizando un trabajo conjunto, con anuncio de medidas de fuerza. «Desde nuestro sector hemos conquistado derechos puntuales en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, como exenciones del impuesto a las ganancias en turnos rotativos, horas extras, adicionales por turnos», apunta el comunicado. Y añade: «Hoy vemos que los derechos ganados fueron avasallados por un gobierno y legisladores cómplices de políticas fascistas, que hicieron que nos robaran los derechos adquiridos».

El comunicado concluye que, por lo reclamado, este 24 de julio se reunirán en la localidad santafesina de San Lorenzo, donde se produce «el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras», para debatir y coordinar una «lucha conjunta», con el objetivo de enfrentar la actual política diseñada para «destruir los salarios y las organizaciones aceiteras, en beneficio de los grupos económicos». Además, destacan que están firmemente convencidos de que para no volver «a los 90» reafirmarán la lucha por un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice las nueve necesidades amparadas constitucionalmente y por la Ley de Contrato de Trabajo.

Con información de www.ambito.com