Clara García: "Nos debemos el debate de la reforma constitucional"

La socialista Clara García es la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados en Santa Fe y con El Litoral evaluó el primer semestre de la tarea y trazó los desafíos para la segunda etapa del año, siendo muy cauta en las definiciones a adoptar en el tema previsional. En cambio, está decidida a avanzar con una reforma constitucional a la que considera necesaria en Santa Fe. Más allá de la lesión en uno de sus pies de comienzo de año, la socialista no para de recorrer la provincia y acompañar al gobernador Maximiliano Pullaro en los principales actos, recordando que ambos tuvieron la escuela del ex mandatario Miguel Lifschitz. En el receso parlamentario, García también tiene agenda a tiempo completo.

- Terminó la primera etapa del año legislativo donde el oficialismo concluyó votando casi todos los mensajes del Poder Ejecutivo. ¿Qué espera para el resto del año, donde se aguardan debates sobre varios temas, entre ellos la reforma previsional?

- Primero, fortalecer algo que decíamos en campaña: qué importante que es la elección de diputadas y diputados, porque por nuestro sistema electoral es el ámbito donde un gobernador puede tener el apoyo para obtener las leyes que necesita. En este caso fue así y con creces, porque hemos tenido una cantidad inédita de leyes votadas, un récord, pero además una calidad parlamentaria interesante porque la gran mayoría de esas leyes surgieron con votos que no eran sólo del frente Unidos, sino que abrimos a otras miradas, a la riqueza que dan las opiniones diversas. Tomo de este primer semestre ese aprendizaje para fortalecerlo y continuarlo, más allá de que pueda haber otros temas en los cuales tengamos divergencias.

Por otro lado, es cierto que las leyes sancionadas apoyaron y mucho la gestión de gobierno. Tomemos el ejemplo de la inseguridad. Varias normas tuvieron que ver con la policía, el Servicio Penitenciario, con la justicia como ordenador y acción de persecución penal y han dado muy buen resultados. Son aprendizajes organizacionales muy buenos en política y en gestión. Entender cuánto desde un legislativo podés apalancar la gestión del Ejecutivo, que por otra parte es muy activo, muy presente territorialmente y con muchos proyectos. Se vienen ahora momentos en los cuales pesan más los proyectos de los propios legisladores y quizás otros temas que son los que interesan, temas de fondo como la futura ley de Educación, el Presupuesto 2025, donde vamos a marcar prioridades para ese año; temas que hacen a la producción y el empleo. Será un semestre muy activo y más diversificado que el comienzo, en el que eran mensajes, la mayoría relacionados con seguridad y justicia.

- Uno de los temas de agosto será la reforma previsional, tema donde van a tener la presión de los gremios estatales

- El proceso para la reforma de la caja de previsión de los empleados públicos ha sido importante en varios sentidos. Primero porque quedó en claro que la órbita de la Caja sigue siendo el estado provincial. Lo incorporamos en la Cámara de Diputados en la ley y realmente es fruto de esa convicción.

Lo segundo, es la insistencia ante la Nación de la cobertura de aquellos recursos que nos corresponden por ley, que hay que decirlo, también el gobierno nacional anterior había demorado. Es decir, hay una deuda importante del gobierno nacional anterior pero que este gobierno, a través de un DNU, da por tierra con esa cobertura. Sobre este tema, en la ley incorporamos en la Cámara de Diputados la exigencia de fortalecer que el Ejecutivo haga la presentación administrativa en lo que se pueda, pero también de ser necesario que judicialice ese reclamo.

Lo tercero tiene que ver con una mesa, esta comisión, enormemente amplia y abierta a todos los gremios que tienen relación directa con la caja, también municipios y especialistas, e intentar un acomodamiento que no lesione derechos adquiridos, que tenga gradualidad en el tiempo, porque nunca se puede solucionar todo de entrada.

Una cuarta consideración es el esquema político regional. Una de las actividades más importantes de la Región Centro de este año ha sido que los tres gobernadores fortalezcan su postura respecto a la exigencia de que la Nación cubra estos recursos. Recordemos que cuando allá por los años 90 muchas provincias cedieron la caja a la Nación, se desligaron de este costo. Aquellas que no la cedimos, la Nación tiene la obligación de resarcir hasta el límite de lo que se hubiera compatibilizado con el sistema nacional. Eso cubrió durante muchos años un porcentaje muy alto del déficit y es de justicia hacia las provincias como Córdoba y Entre Ríos, que no lo cedimos.

- La mayoría de los santafesinos no tienen por qué subsidiar un sistema previsional del cual no son beneficiarios

- Es el sistema de los empleados públicos de órbita provincial, muchos de órbita municipal también que, por supuesto, tienen derechos adquiridos. Reivindicamos el porcentaje de jubilación, ha sido una bandera de nuestros propios gobiernos, y quizás haya que tener en cuenta algunos puntos para equilibrar estos números.

- También asoma en la agenda la reforma constitucional. El Poder Ejecutivo ha dicho que es un tema de la Legislatura. En la cámara que preside hay varios proyectos. ¿Está definido el camino que van a tomar este año?. Ustedes como socialistas tienen experiencia, incluso Miguel Lifschitz siendo gobernador logró que el tema llegue al recinto de Diputados, donde no logró la mayoría especial necesaria.

- Estamos transitando un buen camino político para llegar a esa definición, con diálogos, con búsqueda de acuerdos. Hay varios proyectos de los más diversos espacios políticos. En el socialismo, como nos gusta ser serios, hemos creado una mesa específica que además dirige Raúl Lamberto, un histórico de nuestro espacio socialista, abogado, colaborador de Estévez Boero cuando fue convencional constituyente hace ya 30 años. Justamente para que tengamos una propuesta de temas a llevar a la mesa. Es un camino político que estamos transitando.

- ¿Que se transita este año también?

- Creo que es un buen año para transitarlo, sí.

- Generalmente en estos temas, más allá de institutos nuevos, lo que siempre ha trabado todo es la posibilidad de abrir la reelección al gobernador.

- Es el único cargo en toda la provincia que no tiene reelección. La tienen los legisladores, diputados y senadores, la tienen los intendentes y presidentes comunales, la tienen los concejales. Los dos únicos cargos que no tienen reelección son el de gobernador y vicegobernador. Vamos por los acuerdos. Son temas que todavía no han sido tratados y definidos. Hay muchos otros temas de nuestra Constitución para mirar. No tener fueros en la política; abrir a realidades de minorías y de diversidades que no existían en 1962; abrir a qué Consejo de la Magistratura queremos e incorporarlo a nuestro plexo constitucional.

Allá por el 2018 cuando Miguel Lifschitz hizo la propuesta de necesidad de la reforma, me tocó tomar la palabra y lo dije en ese momento y lo repito: de los 60 convencionales constituyentes había sólo una mujer, una abogada rafaelina. Eso te da cuenta de una pintura de época tan diferente a la nuestra. Fue votada incluso esa Constitución fortaleciendo la democracia, que estaba en peligro. Había un golpe de estado en ciernes. Me parece que nos debemos la reforma, y somos una de las pocas provincias, que no se ha adecuado al cambio constitucional nacional.

Unidos en Santa Fe y dispersos en la Nación

- ¿Cómo imagina el año que viene el marco de Unidos en la provincia y lo que pasa en la política nacional? Los socialistas son los más críticos al gobierno central, dentro de la alianza de gobierno de Santa Fe. Los diputados nacionales de su espacio no han votado la ley Bases.

- Primero, la experiencia de Unidos en Santa Fe. Cuando demoramos en darle formalidad a aquel frente de frentes tenía que ver con estar seguros de que íbamos a encontrar puntos de acuerdo que sirvieran no solo para ganar una elección, sino para gobernar. Creo que fue un tiempo muy útil. Fue una inversión ese año, porque cuando llegamos a Cayastá, el lugar simbólico donde hicimos el acuerdo y donde comenzó a llamarse Unidos, teníamos limadas las diferencias. No porque no existieran, sino porque nos habíamos dedicado a fortalecer todas aquellas cuestiones que nos unían para el bien de Santa Fe. Y así fue.

Nos quedaba claro que en la órbita nacional íbamos a tener diferencias. Las hay dentro incluso de los propios partidos. No todos los legisladores han votado de la misma manera en ninguno de los partidos que conforman el frente Unidos. Como experiencia, es positiva, y es una experiencia que puede replicarse en la órbita nacional. Encontrar los puntos de acuerdo y hacerlo en favor de Santa Fe. Yo creo que es un modelo. Cuando yo te decía, el modelo que como presidenta de la Cámara comparto con mis pares es de respeto, de escucha, de mucho trabajo y de que cuando hay diferencias no van por la violencia verbal, ni por la descalificación del otro. Ojalá la Argentina tome ese modelo también.

- ¿Usted cree que Unidos puede mantenerse unido, pese a la misión nacional que viene?

- Es una buena expectativa de que así ocurra. Con los vaivenes de la política nacional cuesta pensar cuál va a ser el escenario. Pero la gente nos pide, dejen de lado las diferencias. Y trabajen en favor de la vida de todos. Es cierto que tenemos pertenencias políticas diferentes, ahora, cuando hubo que decir no a las retenciones que querían ponerse, tuvimos una única voz. Cuando hubo que oponerse a la quita de subsidios al transporte, tuvimos una única voz. Cuando hay recorte de la obra pública, allá vamos juntos a pedirle a la nación que revierta esa decisión. A la hora de gobernar te unen las decisiones en favor de la provincia.

- Usted, socialista preside Diputados; Scaglia Pro, vicegobernadora; Michlig, radical, preside el Senado. No ve incompatibilidades, se sienten cómodos...

- Nos sentimos muy cómodos porque, como digo, era una condición que entendíamos iba a ocurrir desde el minuto cero. Nuestra unidad en favor de Santa Fe, divergencias a la hora de la mirada nacional. Convivimos con respeto en esas divergencias.

