Pullaro se diferencia de Milei

La decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro de impulsar una obra de gran contenido simbólico y político para Rosario, el Puerto de la Música diseñado por el laureado arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, promete la reedición de una discusión urbanística ya planteada. El motivo es que el lugar de emplazamiento del proyecto es distinto del considerado por su autor, de las más influyentes figuras de la arquitectura contemporánea, que tuvo en cuenta en el diseño otras obras conectadas en el entorno originario.

La semana pasada una comitiva del gobierno santafesino estuvo en Rio de Janeiro para reportar a referentes de la Fundación Niemeyer el modo en que se pretende llevar adelante el proyecto aunque en una localización distinta (ver video). La singular obra fue proyectada por el hombre que diseñó Brasilia en un espacio específico, entre el puerto de Rosario y la llamada ribera cultural de la ciudad. Por una serie de objeciones a esta locación ya en la gestión de Omar Perotti se previó transferirlo a unos terrenos ubicados en el límite de la ciudad con Granadero Baigorria, en cercanías de la cabecera del puente a Victoria.

El proyecto del Puerto de la Música fue una especie de regalo que Niemeyer hizo a la ciudad de Rosario al enterarse en 2007 que en Santa Fe había sido electo por primera vez en Argentina un gobernador socialista. Afiliado comunista desde 1945 hasta su muerte en 2012, no cobró por el diseño una retribución acorde a su dimensión de referente mundial de la arquitectura, sino solamente los honorarios convencionales regulados por su colegio profesional de Brasilia. Sí entregó sin costos para la ciudad su diseño del llamado Paseo Lucio Fontana, que enlaza el Puerto de la Música con el Monumento a la Bandera. El complejo incluye sala de concierto, de exposiciones, un restaurante, una escuela de música y un espacio administrativo.

El radical Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional de la provincia, integró la comitiva que el viernes pasado se entrevistó con funcionarios de la Fundación Niemeyer, del estudio y de la familia en Río de Janeiro.

Los arquitectos Silvana Codina y Mario Corea dejan muy clara su completa oposición a que el Puerto de la Música se relocalice. Codina es la última esposa de Hermes Binner y madre de su hijo menor, quien participó en las reuniones entre Niemeyer y el ex gobernador santafesino.

"Lo que estamos evaluando es un plan de reconversión y desarrollo del Parque de la Cabecera en la zona del puente a Victoria. En ese marco se analiza la viabilidad de llevar allí el Puerto de la Música. En principio es viable porque los referentes de la Fundación Niemeyer fueron totalmente receptivos al planteo", indicó Galdeano.

Corea es un urbanista de prestigio internacional que fue declarado ciudadano distinguido por el Concejo Municipal de Rosario y doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario. Ambos son fundadores en 2011 de la Fundación En Obras, que ganó por concurso y concluyó en marzo de este año los planes estratégicos de Mar del Plata (turístico) y Ushuaia (ambiental).

"Lo que yo diga importa poco. Lo que importa es que Niemeyer eligió para el Puerto de la Música ese lugar ubicado en la zona portuaria central de la ciudad. Le llevamos varias opciones en su momento y fue debatido el lugar donde se localizaba. El proyecto lleva en su génesis la consolidación de la barranca del río Paraná. Decir que el lugar no sirve porque no sirve el terreno es no conocer. Además sacarlo de su emplazamiento rompe la conexión con el Monumento a través del paseo Lucio Fontana. Esta es una obra integral que se desintegra. Pienso que hay una gran ignorancia o una gran voracidad por otros motivos", dijo Codina a LPO desde Barcelona, donde reside.

¿Por qué razones se objeta actualmente el emplazamiento original del proyecto? Según precisó Galdeano, más allá de obstáculos surgidos en el pasado, existe un dictamen de técnicos del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que lo estima inviable principalmente por el socavón de los muelles que causaron desmoronamientos recientes en otras zonas costeras céntricas. También de acuerdo al funcionario la consultora de Países Bajos PCT que diseñó el plan estratégico portuario tuvo al respecto una valoración negativa.

Asimismo en la consideración del oficialismo existen dificultades con la operadora privada Terminal Puerto Rosario, que pretendería hacer valer la quita de un espacio de concesión del puerto para obtener mejoras en el plazo de adjudicación. También cayeron los consentimientos de sindicato y concesionaria al no haberse hecho la obra conocida hace 16 años. Todo esto supone, para esta perspectiva, costos adicionales muy onerosos para el Estado además de la dificultad de alcanzar consensos por los importantes recursos exigidos para construir en la zona inicial la obra pensada por Niemeyer.

En mayo pasado Codina y Corea remitieron notas al gobernador Pullaro y su ministro de Ambiente, el socialista Enrique Estévez, cuando se aludió a la posible continuidad del proyecto. Allí indican que no extrañaría que desistir del emplazamiento original para el Puerto de la Música tenga que ver con que "la oposición a su construcción allí de poderosos intereses haya triunfado". Ambos trabajaron en la gestión de Binner como asesores y proyectistas en los hospitales regionales de la provincia, en el Centro de Especialidades de Santa Fe (Cemafé) y en los espacios El Molino y La Redonda de la capital de la provincia.

Según el gobierno de Pullaro existe un dictamen de técnicos del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) que estima inviable la ubicación original del proyecto principalmente por el socavón de los muelles que causaron desmoronamientos recientes en otras zonas costeras céntricas.

"Se desconoce que los problemas supuestos en los terrenos del puerto fueron previstos y subsanados en el proyecto original por especialistas locales e internacionales de la arquitectura y la ingeniería que son un lujo", dice Codina.



Actuaron los ingenieros Dante Seta y José Carlos Sussekind, este último el calculista brasileño del propio Niemeyer, indica la arquitecta, que puso a disposición oficial los trabajos originales. "Las fundaciones del Puerto de la Música van a gran profundidad. El edificio arraiga tan hondo que así el río creciera inusitadamente nunca lo comprometería: son las mismas fundaciones de un puente", aduce. Para impedir derrumbes se proyectó incluso un bosque de pilotes subterráneos que funcionan como piezas de compactación de terreno aluvional, dice la ex esposa de Binner.

La viabilidad del Puerto de la Música en el nuevo espacio asignado depende, además de la venia formal de la Fundación Niemeyer, de la evaluación de costos integrales, de las necesidades y disponibilidades para políticas culturales o de eventos. El parque de la Cabecera, donde está previsto, es un proyecto concebido por el Ente de Coordinación y Planificación Metropolitana de Rosario (Ecom) que incluye la urbanización de tierras propiedad de la provincia y la reconversión de una zona de pescadores de bajo desarrollo humano, el Remanso Valerio. Es decir que efectivamente hay una previsión de que incluya un desarrollo inmobiliario. Requiere para su impulso el acuerdo futuro de los intendentes de Rosario Pablo Javkin y de Granadero Baigorria Adrián Maglia.



No pocas veces los proyectos previstos en una zona tienen dos opciones de sobrevida: cambiar de lugar o desaparecer. Pero no todos fueron alumbrados por un genio de la arquitectura, uno de los más vanguardistas y prestigiosos de la historia, que pensó una obra singular a partir de un paisaje muy específico.

La cláusula sexta del convenio entre Niemeyer y la provincia de Santa Fe para la construcción del Puerto de la Música, que trata sobre la propiedad intelectual, señala que el diseñador se reserva el derecho de retirar su nombre de los proyectos si durante la obra se produjeran cambios o alteraciones esenciales que comprometen el diseño original. De aquí la necesidad de que los allegados al arquitecto ganador del premio Pritzker, asimilado al Nobel de la disciplina, consientan modificaciones esenciales, como suplantar la locación original.

"Tengo videos con Niemayer que no he hecho públicos porque los atesoro", señala Codina. "Creo que hay una especulación inmobiliaria en ciernes detrás de esta decisión. La hubo en la ocasión en que retomó el proyecto de traslado el ex gobernador Omar Perotti, quien me dio la oportunidad de explicárselo y detuvo el proyecto, lo que para mí habla bien de él". La arquitecta avizora que en el Plan Jurisdiccional Norte se desnaturaliza la idea original de Niemeyer.

"En el plano interjurisdiccional norte, que es nuestro de la Fundación En Obras y lo hicimos con la asesoría legal de la Fiscalía de Estado de Santa Fe, se ve claramente la envergadura de la tierra pública que puede ser entregada al privado de relocalizarse aquí el Puerto de la Música. No tengo claro que el objetivo sea hacer la obra o quedarse con la tierra y eventualmente con el proyecto. En el medio está la propuesta de urbanizar el Remanso Valerio", dice la arquitecta.

Queda por explorar si efectivamente los conflictos de intereses en el área central de Rosario son tan fuertes como para impedir que un proyecto oneroso pero magnífico pueda encarnar. Si eso no ocurre ni tampoco hay traslado, el Puerto de la Música quedará como un dibujo, apenas la idea de un hombre genial legada alguna vez a una provincia argentina.

