Otro asesor de Milei cuestionó la gestión de Caputo: "No vislumbro la recuperación y no va a suceder"

Teddy Karagozian, el empresario textil que integra el consejo de asesores del presidente Javier Milei, cuestionó este martes la gestión del ministro Luis Caputo, al mencionar que no ve “la recuperación” en la economía real y lamentó pensar que eso “no va a suceder” pronto. También aseguró que el gasto privado "está bajando más rápido" que el gasto público y afirmó que el dólar está atrasado.

Karagozian, al ser consultado por Eduardo Feinmann en LN+ sobre la preocupación del kirchnerismo acerca del rumbo económico, descartó que se trate específicamente de una inquietud de aquel sector político. “Muchos economistas renombrados, más o menos liberales, de izquierda, derecha, creen que no nos alcanzan los dólares vendiéndolos a $900 ni $1000, y creen que quizás a $1500 esté bien, pero yo creo que tampoco”, analizó.

“Cuando lo comparan con la época de Menem lo que no se acuerdan es que el Estado era el 20% del PBI, hoy es el 50%. En ese momento, cuatro enfermeros llevaban un muerto, hoy lo lleva un solo enfermero al muerto, que es el Estado. Las fábricas tenemos que llevar un peso muerto, son los jubilados que se jubilaron sin aportes, los empleados públicos producto de la desocupación de Menem, un gasto del Estado monumental. Yo no soy de los que creen que los políticos son zonzos o corruptos y por eso es el gasto. La razón del gasto público es que empresarios como yo no queremos emplear empleados”, definió.

Para el asesor presidencial, “cuando sube la demanda, los empresarios preferimos comprar más máquinas que emplear gente”. “El 25% de gente que quedó desocupada o subocupada con el gobierno de Menem se convirtió en el gasto público de Kirchner y el sistema reventó. Difiero de que no se puede pensar la Argentina como un negocio financiero, hay que entenderlo como un negocio económico”, propuso el presidente de TN & Platex.

Fue entonces cuando criticó el rumbo del equipo conformado por Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili: “Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?”, recriminó. A continuación, afirmó que “es notorio” lo que sucede con el ratio de despidos en las empresas y sintetizó: “No dan bien”.

“Si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar, que son empleados con conocimiento. Pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, y tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces lo despedís para sobrevivir a una invernada larga”, se sinceró Karagozian.

“Yo creo, no lo sé, porque los números los tiene el Estado, no yo, pero anecdóticamente te diría que estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público”, insistió el asesor de Milei. “Yo creo que lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y en dólares”, aclaró. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de dolarizar sin hacer una reforma impositiva para aumentar las exportaciones antes. “Si empezás al revés, ante una crisis te quedás sin dólares. Y cuando un Estado quiebra suceden cosas horribles e inimaginables”, alertó.

Cuando le consultaron sobre el crecimiento acelerado que anunció el Gobierno para este año, Karagozian repuso: “No, eso yo no lo vislumbro aún. Siento diferir, pero el presidente tiene más data que yo, así que es probable que él tenga razón y yo no. En mi fábrica y mis amigos industriales no lo veo”, reconoció. “Hoy no subió la economía, mi capacidad de imaginación es diferente a la del presidente, pero mi información me dice que eso no va a suceder, pero ruego estar muy equivocado”, expresó.

Karagozian afirmó que hay atraso cambiario, habló sobre el precio de la ropa y cruzó al subsecretario de prensa de la Nación

Cuando el periodista le consultó al empresario si existe atraso cambiario, Karagozian respondió: “Hoy en un tuit alguien me preguntaba lo mismo y yo dije que sí. Por supuesto no es simpático, pero la pregunta es ‘¿devaluar el dólar resuelve el problema?’. No, no lo resuelve. Pero si uno no hace los cambios en el sistema laboral y no elimina los impuestos distorsivos que hacen caros a los productos en Argentina, tenés que devaluar”.

“Pero si hacés una reforma laboral en serio, no lo que salió, porque no resolvió el pasivo laboral sino solo la triplicación del costo, y cambiás la suba de impuestos cada vez que hay necesidad, podés bajar el dólar. Lo que no podés hacer es tener las dos cosas: un dólar barato y querer tener gente que pueda comer y no se sienta pobre aún teniendo empleo”, declaró.

A continuación, opinó que “Argentina está carísima en dólares y en sueldos. Yo, honestamente, sufro viendo lo que gana la gente pensando en lo que gastamos en el día a día vos y yo. Es cierto que los gastos no son los mismos, pero el alimento lo pagamos en el supermercado igual, y eso es carísimo. ¿Cómo puede ser que el arroz en Argentina salga más caro que en Inglaterra? Hay algo que no está bien”.

Entonces Feinmann interrogó al empresario textil más importante del país sobre el precio de la ropa. “Como muchos me echan la culpa a mí, desde el año pasado empezamos a confeccionar nosotros y yo vendo a $3000 una media, a $10000 una remera, a $20000 un buzo. Ya no me pueden echar la culpa a mí. Lo que es caro en Argentina es la ropa importada, pero no es por arancel, sino porque se vende en un shopping, donde el 25% del precio es del alquiler”, manifestó.

“La ropa es cara porque es caro el impuesto que está ahí”, continuó y cruzó duramente a Javier Lanari, mano derecha del vocero Manuel Adorni, quien cuestionó el precio de las prendas. “Debería ser más cuidadoso con lo que dice. Hay 400 mil personas en la industria textil y el tipo dice que gracias a él eliminaron las etiquetas y ahora se va a poder importar libremente. 80 o 90% de lo que se vende en el shopping es importado. Está buscando debajo del árbol equivocado”, lanzó.

“El señor ese lo que debería hacer es bajar los impuestos a la importación y subir el precio del dólar al precio que tiene que tener”, sugirió y añadió: “Sino lo que está haciendo es destruir valor, haciendo que los empresarios despidan más rápidamente, que eso se convierta en un gasto público y que eso lo pague el Estado”. Además, definió de “bastante estúpido” al comentario de Lanari, quien había tuiteado: “Se acabó la joda de tener ropa de pésima calidad a precios de la alta y última moda europea”. “Es un Gobierno donde cada persona parece que está diciendo lo que quiere”, criticó Karagozian.

