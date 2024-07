Sabrina Rojas tildó de infiel a Luciano Castro por su posteo con Siciliani: “Le da amor a todas y…”

La actriz ha abordado públicamente en infinidad de ocasiones los avatares de su ex marido, principalmente en su última etapa convulsionada de la separación con Vigna. Ahora, la blonda también opinó de este nuevo noviazgo con Siciliani y utilizó una frase que se transformó en un escándalo.

Luciano Castro se animó a declarar su amor a Griselda Siciliani, esa mujer con la que se arrojó a la aventura de construir una pareja, tras el cierre de su historia prolongada con Flor Vigna. Ese posteo romántico se transformó en objeto de análisis y también en disparador de una definición tremenda de Sabrina Rojas.

En el devenir de su ciclo en América TV, que conduce con Augusto Tartúfoli, Sabrina exteriorizó: “Esta vez no es mi reality. Yo no tengo nada que ver. No hay nada que contar. Simplemente, son dos personas que se aman y lo cuentan en redes”. Y añadió: “Por lo menos él, porque ella hasta ahora no vimos que le haya declarado su amor. Él sí. Estamos hablando de ‘El Gordo’ Castro”.



En primera instancia, Rojas lució como compinche de su ex, pero igualmente le lanzó una crítica entre líneas: “Esta pareja tiene un fuego, te digo. Cuando las cosas no funcionan y crucemos los dedos para que esto dure para siempre, tenemos que saber que cuando abrimos la puerta (...) vos no podés tratar mal a la prensa. Decir ‘no hablo’ y todo eso”.

SABRINA ROJAS DIJO QUE CASTRO AMA A MUCHAS MUJERES

Tras contemplar un informe, Sabrina ahondó en algunos detalles de toda esa manifestación romántica de Luciano: “Me dijeron que él puso primero un ‘te quiero’, lo sacó y después puso un ‘te amo’. ¿Qué pasó? Se ve que se quedó corto. Él le pone ‘te amo’. El Gordo es sensible y tiene amor”.

Y así llegó la declaración más explosiva de Rojas con ese mensaje entre líneas de una afición de Castro por los romances al expresar: “Enero y febrero ama a una; mayo, junio y julio ama otra. Él anda así por la vida. Tiene mucho amor para dar y a veces les da a todas juntas”

Fuente: Infobae