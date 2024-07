La prohibición de Oriana Sabatini y Paulo Dybala a los invitados de su boda: "Está aclarado..."

Después de mucha espera y una propuesta de matrimonio que cautivó a miles, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán este sábado 20 de julio en una megafiesta con 300 invitados. A horas de la ceremonia y celebración, se filtraron importantes detalles de la velada, incluyendo un importante pedido de la feliz pareja a sus amigos.

Lizardo Ponce, uno de los invitados a lo que promete ser la boda del año, habló con Intrusos sobre sus preparaciones para el casorio, y Flor de la V le preguntó si la pareja se sumará a la moda de prohibir los celulares en su festejo. El actor confirmó que, efectivamente, así será: “Lo del teléfono está aclarado como en muchos casamientos a los que fui fueron sin teléfono”.

“Llegás, tenés una bolsita con un número, metés el teléfono, te dan el papelito y no quiere decir que tenés que alejarte del teléfono toda la noche. Entrás, vivís la fiesta, y si tenés alguna emergencia, sacar una foto, contestar algo o lo que sea, vas y lo agarrás en la entrada y después lo devolvés”, explicó Ponce sobre la dinámica, que cada vez es más popular en bodas de famosos.



Otra particularidad que tiene la boda Sabatini-Dybala es la falta de lista de regalos, una práctica habitual en eventos del estilo que ofrece la pareja para ayudar a orientar a sus invitados. En las listas suelen aparecer electrodomésticos para el nuevo hogar que compartiría la pareja, o compras que desean hace tiempo y no pudieron costear por pagar la fiesta.



Claramente, este no es el caso de la popular influencer y el futbolista campeón del mundo, algo que complica a sus invitados: “No hay lista de regalos y está muy complicado, también. No se me ocurrió nada. Seguramente me junte con mis amigos y entre todos le regalemos algo”, comentó Lizardo Ponce al respecto.

La boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala se celebrará este sábado en el Dock Haras, en Exaltación de la Cruz, y lo organizó Claudia Villafañe. “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el sacerdote que los casó a ellos, que es el de mi colegio”, reveló Oriana Sabatini a días de las nupcias.

Fuente: Diario Show