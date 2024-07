El BCRA anunció que recomprará el 78% de los “puts” en manos de los bancos y eliminará una fuente de emisión de pesos

El Banco Central comunicó que recomprará a un grupo de bancos puts sobre bonos del Tesoro por un valor total de $13,17 billones, de los cuales $10,89 billones corresponden a opciones de ejecución inmediata y otros $2,28 billones con mayor restricción. El monto remanente de opciones de ejecución inmediata se redujo a un 22% del monto total original, informó el BCRA, que aseguró que el costo de la operación será de solo $90.000 millones de pesos. Según estimaciones oficiales, había vigentes unos 17 billones de pesos de bonos con este tipo de instrumentos, por lo que quedarían vigentes, a priori, algo menos de 4 billones de pesos de puts en las carteras de los bancos.

“Esta operación contribuye significativamente a reducir la incertidumbre respecto a la programación monetaria al eliminar uno de los elementos con mayor potencial de emisión que existía en el sistema financiero, sin control directo del BCRA. Esta solución solamente fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el BCRA y las entidades financieras participantes que priorizaron como objetivo la normalización del funcionamiento del sistema financiero, y la eliminación de instrumentos con potencial disruptivo sobre las variables macroeconómicas”, mencionó la autoridad monetaria en un comunicado.

“El BCRA da un paso adicional en el proceso de saneamiento de su balance, recupera el control del manejo de la política monetaria, y refuerza el compromiso con la eliminación de las fuentes de emisión que puedan afectar adversamente el proceso de estabilidad financiera y desinflación ya iniciado”, continuó.

En términos sencillos, el BCRA les devolverá a los bancos el costo del seguro abonado en el momento de la emisión del bono subyacente por el proporcional del plazo remanente, ajustados por CER tal como exigieron las entidades. El costo que deberá afrontar el Central “es una cifra irrelevante con respecto a las $17 billones que implicaría la ejecución de los puts”, aseguraron en la entidad.

La comunicación oficial también definió que los bancos deberán rescindir todos los puts en su tenencia por lo que no podrán elegir qué contratos devolver y cuáles no. “Será condición para la rescisión de las opciones de liquidez diferidas (aquellas que solo se pueden ejercer el último mes antes del vencimiento del subyacente), rescindir en forma simultánea la totalidad de las opciones de liquidez no diferidas que posea dicha entidad”, quedó definido.

De no mediar inconvenientes, la operatoria permitirá cerrar la semana con el problema de los puts casi resueltos con lo cual ya prácticamente no quedarían escollos para levantar el cepo cambiario más allá de reducir la brecha y que, tal como dijo el Presidente, la tasa de inflación converja con el ritmo devaluatorio “en torno a 0%”. A ese último objetivo apuntaría el nuevo esquema de intervención en el mercado del dólar financiero, aún cuando no queda claro cuáles serán los tiempos para alcanzar el objetivo final y, a la vez, cómo se despejará la desconfianza que genera no sólo la falta de reservas sino la mucho menor vocación de acumularlas.

Este jueves el BCRA había emitido un guiño a los bancos, en el marco de la ventana de recompra abierta el miércoles y que cerró esta tarde. La autoridad monetaria decidió una baja del 60% al 48% en la tasa de interés que cobra por prestarle a los bancos. El movimiento abarata una de las canillas de emisión monetaria para asegurar liquidez, en medio del intento por recomprar los puts y migrar los pasivo remunerados al Tesoro.

La intención del BCRA es que mostrar a las entidades bancarias que en caso de necesitarlo pueden acceder a pesos a un costo más barato para cubrir sus necesidades. Es que antes podían no renovar sus pases pasivos a un día (deuda que tiene el BCRA con los bancos) o ejecutar los seguros de liquidez sobre los bonos en moneda local, grifos que el la autoridad monetaria ahora dejará cerrados.

Al respecto, el economista Gabriel Caamaño explicó: “Es complementario a la recompra de puts que comenzó este jueves y termina hoy. Lo que hicieron es cerrar una canilla contingente de emisión y abaratar otra que siempre estuvo abierta”. “El BCRA hoy dispuso la baja de la tasa de Pases Activos del 60% hacia el 48%. Esto se da en un contexto donde los puts a desarmar generan mayor iliquidez de los títulos subyacentes, y por ende BCRA fija una tasa más barata (+800 bps que la tasa pasiva), para facilitar operaciones REPO”, explicó la consultora Romano Group.

Con información de www.infobae.com