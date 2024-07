Dólar, inflación y la recuperación económica: los últimos pronósticos del Gobierno

El ministro de Economía Luis Caputo celebró la fuerte reducción de stocks de puts de los bancos y ratificó la nueva política monetaria. "Fue un trabajo fenomenal del Banco Central y hubo un gesto de mucha dignidad de los bancos", dijo. Además aseguró que seguirá la recuperación económica, la baja de la inflación y desestimó la turbulencia con el dólar.

En declaraciones televisivas, el funcionario de La Libertad Avanza (LLA) detalló los pronósticos del Gobierno de cara a los próximos meses y en el marco de plan monetario basado en la emisión cero: "Cerramos la cuarta canilla de emisión ahora, que eran los pesos que emitía el BCRA, por comprarle dólares al mercado por la diferencia de exportaciones versus importaciones. Esos pesos emitidos, nosotros no tenemos la garantía de que es contrademanda de pesos, contrademanda de dinero".

En la misma línea, Caputo destacó la decisión de "esterilizar la emisión que además le deja una ganancia al Banco Central por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina".

"Como dije en enero, en algún momento van a faltar los pesos en Argentina porque, no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario nosotros estamos contrayendo a razón de 1 billón o 1 billón y medio de pesos por mes. Entonces, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a a ser la moneda fuerte. No ha cambiado nada de lo que dijimos que íbamos a hacer desde el día 1", predijo en relación a la moneda argentina.

Caputo: "Ya hemos pegado la vuelta"

En su entrevista a La Nación, el ministro de Economía aseguró el fin de la recesión y el comienzo de la reactivación económica. "No hay nada más importante que ver los números. Esta recesión que se vio, porque ahora ya hemos pegado la vuelta, vemos los números de mayo del estimador mensual de actividad económica y ya confirmó la recuperación", apuntó.

Y agregó: "En mayo dije que el piso había sido marzo, abril y los números de ayer lo confirmaron. La economía creció un 2,3% respecto al año pasado y un 1,3% con respecto a abril. Si mirás los indicadores, también salió el superávit comercial, donde las exportaciones energéticas crecieron un 16%, las industriales un 15%". Sin embargo, marcó a esos números como parte de un crecimiento "desparejo".

Para Caputo, "es un recuperación fenomenal. Cuando vos hacés los deberes, los resultados salen bien. No es una casualidad que a Argentina le haya ido mal los últimos 100 años, en particular los últimos 20. Argentina siempre hizo todo mal. No la vio nadie esta. Nunca Argentina fue a una situación de orden macro por decisión presidencial".

Luis Caputo sobre el dólar y la brecha: "Me preocupa menos de lo que dicen"

Caputo también se refirió al dólar en medio de la tensión cambiaria y lanzó: "Me preocupa y me ocupa siempre, pero muchísimo menos de lo que se dice y de lo que tratan de instalar en el mercado".

En esa línea agregó: "Llegamos con un dólar de $1.170 y vale $1.320, subió un 10%. A esta altura, en el Gobierno anterior a esta misma fecha había subido un 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación", señaló en entrevista televisiva.

El Gobierno confirmó cuándo eliminará el Impuesto PAIS

El ministros de Economía Luis Caputo confirmó que el Impuesto PAIS termina en diciembre y no se renueva. "Es importantisimo sacarlo porque es un impuesto súper distorsivo que lo pusimos coyunturalmente dada la debilidad política que nosotros teníamos", definió el funcionario.

"Cuando puse ese impuesto dije que iba a hacer provisorio, que era esencialmente para ir a déficit 0 y ganar poder de negociación con las provincias y con el Congreso, y que lo iba a sacar tan pronto pasara la ley. Por supuesto nadie me lo creyó porque cada vez que se pone un impuesto en la Argentina nadie lo saca", dijo el ministro.

Caputo: "Van a tener que vender dólares para pagar impuestos"

Más temprano, el titular de la cartera económica utilizó sus redes sociales para responder una consulta sobre la decisión de cerrar la emisión en pesos para comenzar la compra de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) que se aplica desde el lunes pasado.

"Nada se modifica en lo cambiario. Esto es una profundización del esquema monetario. En la medida que el BCRA inyecte pesos por compra de dólares en el MULC, efectivamente venderá dólares en el ccl para esterilizar esos pesos. Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más. Solo se achicará, ya que el país cuenta hoy con superávit fiscal. Como venimos diciendo desde enero, el peso será la moneda demandada, ya que los impuestos se seguirán pagando en pesos y la cantidad de pesos se reducirá más a mes por el equivalente al superávit primario", explicó al momento de anunciar la operatoria.

Con información de www.ambito.com