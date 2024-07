Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se fueron juntos de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul coincidieron en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Aunque inicialmente dijeron que el futbolista y la cantante no habrían cruzado ninguna palabra durante el evento, hace minutos trascendió que se fueron juntos de la boda.

Ker, dueña de la cuenta de Instagram chismesdeker, compartió en sus historias una foto de la expareja y agregó la captura de un mensaje de WhatsApp en el que se lee: “Tini y De Paul se fueron juntos”.

En diálogo con TN Show, Ker aseguró que uno de los invitados a la fiesta le confirmó la versión. Según pudieron contarle, los ex mantuvieron distancia durante la celebración, pero al final decidieron irse juntos.

Como era de esperarse, la versión no pasó inadvertida entre los usuarios de redes sociales. Fue entonces que el periodista Gustavo Méndez dio su versión de lo ocurrido: “Solo voy a decir que yo no tengo esa información. Mi información es que no se dieron pelota en toda la noche y taza-taza... Tini ya está en otra”.

Lo cierto es que no hay ningún tipo de imágenes, ya que los novios decidieron que los invitados debían dejar sus celulares al ingreso para preservar la intimidad de la celebración. Así que será cuestión de tiempo ver si la boda reavivó las llamas de la expareja o si fue solo un rumor.

Fuente: TN