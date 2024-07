El PRO y ex libertarios avanzan para crear un interbloque en Diputados y ganar fuerza para negociar

El segundo semestre puede ser que encuentre una nueva configuración en la Cámara de Diputados. Algunos sectores dialoguistas puede que ya no lo sean tanto y otros definen por estas horas si arman interbloques para tener un mayor peso político en las discusiones que se vienen.

Esta parece ser la estrategia encarada por el presidente del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, quien aseguró: “Con el PRO estamos llegando a un acuerdo para armar el interbloque”. Se trata de un dirigente que fue el primer titular que tuvo La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja y que terminó desplazado por el cordobés Gabriel Bornoroni, que responde sin matices a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las conversaciones para conformar un interbloque donde convivan los tres diputados del MID con los 40 del PRO se desarrollan a buen ritmo. Así lo confirmó el ex presidente del bloque de LLA. “Es algo que empecé a trabajar desde el 10 de diciembre”, confió a Infobae. Retomó, según sus palabras, una iniciativa que se frustró “porque no había consenso y porque hubo otras cuestiones”.

“Cuando me aparté del bloque lo seguí trabajando desde el MID y tengo bastante avanzadas las conversaciones con el PRO y hay diputados independientes y de fuerzas provinciales que se podrían sumar”, indicó.

Zago también abrió la invitación a sumarse al bloque de LLA, que hoy cuenta con 38 legisladores. Si eso sucediera, tendrían un interbloque de al menos 78 diputados, que los dejaría muy cerca de Unión por la Patria, que tiene 99. Si se suman los radicales, que hasta ahora se mostraron permeables a las conversaciones con el Ejecutivo, y que tendrían las presidencias de Comisiones importantes, podrían tener el control de la Cámara baja.

Por el lado del bloque amarillo, aseguraron a este medio que las conversaciones existen y que hay buena sintonía. “Hay una relación de hace muchos años entre Cristian Ritondo y Zago”, recordaron.

De todas formas, le bajaron la ansiedad y aseguraron que a pesar de que las conversaciones se están dando en buenos términos, “hay tiempo” para avanzar. “No tenemos apuro”, agregó la misma fuente.

La reconfiguración de la Cámara podría abrirle una puerta al oficialismo para establecer otro tipo de negociaciones en un escenario en donde el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal comienzan a mostrarse más renuentes a un acuerdo a libro cerrado con el oficialismo.

Aunque no se acabó la idea de ‘mancha venenosa’ para explicar que la intención no pasa por votar con el kirchnerismo, sí puede establecer un “intercambio” más ordenado a LLA respecto de la agenda parlamentaria con la que cada uno de los sectores busca avanzar. En principio, le podría servir para bloquear el intento de Unión por la Patria de expulsar de la Cámara a los seis diputados libertarios que, utilizando una combi oficial, se movilizaron a la cárcel de Ezeiza para entrevistarse con varios genocidas presos por delitos de lesa humanidad, como el ex marino Alfredo Astiz.

Aunque recibieron el repudio de todos los bloques, inclusive de algunos libertarios, su expulsión por lo menos no está en la agenda de los dialoguistas. Por lo menos por ahora. Sin embargo, podría ser una carta que podrían usar en medio de un intercambio sobre el armado de la agenda parlamentaria. Por último, también allanaría el camino de cara al debate de varias de las leyes que impulsa el flamante ministro Federico Sturzenegger, como son la Ley Hojarasca y la Ley Anticasta, que podrían llegar de la mano de la ley de boleta única de papel y ficha limpia que impulsan varios sectores opositores.

* Para www.infobae.com