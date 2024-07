En Rafaela no se respeta la senda peatonal y la Municipalidad debería ser más estricta con las multas

La falta de respeto a la senda peatonal en cuanto a la prioridad que siempre debe tener el peatón, es un vergonzoso sello distintintivo en nuestro país y podríamos decir que en la mayoría de los países sudamericanos, pero lo que sucede en Rafaela ya es casi un récord.

R24N salió a hacer un relevamiento y constató que en promedio de cada 10 automovilistas, solo dos respetan la senda peatonal y le dan prioridad al peatón, un número realmente alarmante ya que el no respeto de la senda peatonal es el germen de posibles accidentes.

Comprobamos que gente mayor es la que más sufre esta pésima educación vial y que a los automovilistas no les interesa nada, ni siquiera niños o mujeres con bebes en brazo o embarazadas, nada los persuade para que le den la prioridad al peatón como lo marca la legislación.

Entendemos que se debe hacer un control estricto por parte de la Municipalidad y se deben aplicar severas multas, al fin y al cabo el bolsillo pareciera ser lo que más duele y por lo visto es la única manera que se entienda y se respeten las normas de tránsito.

Sería saludable que los agentes de tránsito no solo controlen el estacionamiento, que el respeto de la prioridad hacia el peatón sea una política distintitiva, para beneficio de los rafaelinos y de quienes nos visitan de otras latitudes.

No es algo menor el no respeto de la senda peatonal, es quizá el germen al no respeto de otras normas de tránsito con las consecuencias que ello conlleva.