Pullaro sobre Di María: "Quienes tenemos exposición pública perdemos algunas libertades"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lamentó que el futbolista Ángel Di María haya desistido de volver a jugar en Rosario por razones de seguridad, según reveló públicamente en las últimas horas Gonzalo Belloso, presidente del Club Rosario Central. Sin embargo, el mandatario aseguró que si se respetan los protocolos estipulados para las figuras públicas, las condiciones de resguardo "están garantizadas". Asimismo, advirtió que en la vida cotidiana, el hecho de ser figura pública implica "perder libertades".

"Siempre trabajamos para que la seguridad pueda mejorar. Tenemos los parámetros de violencia más bajos de los últimos quince años en la ciudad de Rosario. Y esto tiene que ver con muchas acciones policiales y del Servicio Penitenciario pero también de agentes territoriales que se están esforzando con el trabajo de todos los días", planteó Pullaro. "Las personas públicas -acotó- sabemos que nuestra vida no es una vida normal y que tenemos que perder márgenes de libertades; cualquiera de nosotros podemos ser amenazados. Pero también sabemos que si cumplimos los protocolos que se establecen desde el Ministerio de Seguridad o que disponga quien esté a cargo de la custodia de una persona pública como puede ser un deportista, un artista o un funcionario público, nuestras condiciones de seguridad van a estar cumplimentadas. Entiendo que es su decisión y la de su familia, que por supuesto, respeto".

Perder libertades

Pullaro admitió que desde el Club le solicitaron oportunamente que hablase con el futbolista para convencerlo, pero contó que no accedió por considerar que no era pertinente. "En un momento me habían pedido que me comunicara con Di María; dije que no correspondía que yo hiciera eso. Nosotros trabajamos en los diferentes protocolos para los distintos tipos de resguardo, y trabajamos para que toda la sociedad pueda vivir mejor, no sólo quienes tenemos exposición pública. Quienes tenemos exposición pública tenemos que perder algunas libertades en función de lo que puede suceder", insistió.

En paralelo, aclaró que "es difícil prevenir la amenaza de un grupo terrorista o criminal; si no, veamos lo que sucedió en Estados Unidos, Rusia o Israel. Ahora, lo que ha sucedido en Santa Fe en los últimos siete meses es que todos estos hechos de amedrentamiento fueron esclarecidos porque el gobierno y la fiscalía trabajaron para que ello suceda. Entonces, no hay más impunidad. Pero hay hechos que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo - insistió-; sí podemos garantizar que los culpables van a pagar con cárcel".

Protocolos

Enfático, Pullaro sostuvo que "si se aceptan los protocolos, todas las personas que son funcionarios públicos o tienen alta visibilidad, tienen los resguardos suficientes y tienen condiciones de seguridad". "Pero hay que aceptar los protocolos – volvió a decir-, que implican un cambio de vida; no es la misma vida que vas a tener si sos una persona conocida y podés llegar a ser víctima de una tensión de diferentes grupos en este caso de hinchadas de fútbol o un funcionario público".



El mandatario admitió que "es doloroso que una persona no quiera volver (a la provincia) por las condiciones de seguridad, pero también digo que cualquier persona que venga y cumpla los protocolos, máxime si es una persona pública, tiene la seguridad garantizada. La tengo yo, que debo ser la persona más amenazada en la Argentina por las organizaciones narcocriminales; la tienen los fiscales, policías y deportivas de primer nivel", concluyó.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.